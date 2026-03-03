Carlos Sainz se marca nuevos objetivos y ya tiene copiloto

Tras decir adiós a Lucas Cruz, Carlos Sainz empieza ahora un nuevo camino que le llevará hasta el Rally Dakar 2027 y para ello tendrá al lado al español Dani Olivares, quien tendrá la tarea de guiar al 'Matador' en el Rally de Portugal

Carlos Sainz no tuvo este 2026 el mejor Dakar que se podía esperar de él. Primero porque el Ford no llegó a ir tan bien como podía, a la vez que algunos errores de navegación cercenaron sus opciones en pro de un Nasser Al-Attiyah que lo hizo casi perfecto y se llevó un nuevo Touareg a su nutrido palmarés. Sainz va a seguir intentándolo según parece, solo que no lo hará con quien ha estado a su lado estos años, Lucas Cruz, si no que buscará un nuevo copiloto, que será Dani Oliveras.

El español ha sido uno de los grandes exponentes nacionales del arte de la navegación y ahora que, tristemente, se ha quedado sin piloto por el accidente que tuvo el argentino Juan Cruz Yacopini, se ha unido al 'Matador', con quien correrá el Rally de Portugal. Del 17 al 22 de marzo estarán a bordo del Ford para empezar un proyecto que les puede llevar a las dunas de Arabia, donde Sainz busca una nueva corona antes de colgar el mono al fin. Aunque para eso aún queda mucho rodaje y ver los primeros pasos de este nuevo e ilusionante camino.

Dani Oliveras, una elección con sentido

Que Lucas Cruz era -y es- uno de los grandes navegadores del mundo de los rallys 'offroad', pero una vez que la unión con Sainz, tan exitosa a lo largo de los años, ha llegado a su fin, es el momento de encontrar savia nueva y en España no hay un navegador joven con tantas tablas como Dani Oliveras. A sus 38 años ya ha corrido seis Dakars como copiloto, además de otros cinco que disputó en motos, en los que le avala top 9 como mejor resultado.

Su primera experiencia a la derecha de un piloto hay que encontrarla en 2019, cuando se estrenó junto a Gerard Farrés en SSV, con el que fue subcampeón del Dakar en uno de los finales más extraños de estas ediciones, con Farreti cediendo la victoria al líder de su equipo. Un año después comenzó en los coches patanegra junto a todo un campeón como Nani Roma, aunque fue con Orly Terranova, en 2022, cuando logró su mejor resultado: 4º absoluto. Y ya las tres ultimas ediciones del Dakar las disputó junto a Yacopini, junto al que logró los dos séptimos puestos en 2023 y 2025, además del título de la Copa del Mundo de Bajas el año pasado.