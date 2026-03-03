Debut sólido del 115M78 Bedetec en el Campeonato de España de Motocross 2026

El equipo 115M78 Bedetec comenzó bien el Campeonato de España de Motocross 2026 el pasado fin de semana en el circuito de Calatayud

El equipo 115M78 Bedetec firmó un debut sólido en la primera prueba del Campeonato de España de Motocross 2026, disputada este domingo en el circuito de Calatayud, en una cita marcada por un altísimo nivel competitivo y la presencia de pilotos habituales del Mundial de Motocross. Bernardo Tibúrcio completó un fin de semana muy consistente, firmando dos cuartas posiciones en mangas de gran intensidad. El brasileño demostró ritmo y solidez frente a pilotos mundialistas y al vigente campeón nacional, confirmando su potencial para pelear en la parte alta durante toda la temporada.

Tibúrcio declaró la siguiente al término de la prueba: “Terminamos la prueba inaugural del Campeonato de España, mis primeras carreras del año, y la valoración es muy positiva. Tuvimos muchos pilotos del Mundial aquí, así que fue una preparación al 100%. No conseguí buenas salidas, pero mantuve un buen ritmo y terminé ambas mangas en cuarta posición. Ahora toca ajustar detalles y preparar la próxima cita”.

Por otro lado, Salvador “Salvi” Pérez también mostró regularidad y competitividad, finalizando quinto en la clasificación general de la prueba tras dos mangas consistentes. El trabajo conjunto con el equipo continúa dando pasos firmes en esta primera fase del campeonato. Así lo describió el español: “Creo que el resultado es positivo. Fui quinto en la primera manga y séptimo en la segunda. Estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo con el equipo; la moto es muy competitiva”.

Los siguientes pasos del 1155M78 Bedetec

Mientras que el Team Manager, Carlos Campano, valoró de forma muy positiva el rendimiento global del equipo en un entorno de máxima exigencia: “Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado. Es un equipo muy sólido y fue muy positivo ver el rendimiento de los pilotos. Bernardo luchó intensamente durante todo el fin de semana, incluso tras salidas complicadas. Salvador también supo reaccionar ante las dificultades. Seguimos construyendo y preparando las próximas citas.” Ahora la próxima prueba del Campeonato de España de Motocross se disputará en Malpartida de Cáceres los días 14 y 15 de marzo.