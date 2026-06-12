Historia del Mundia: lo nunca visto, tres expulsiones en el partido inaugural

El Estadio Azteca acoge un estreno histórico marcado por la tensión y la primera triple expulsión en un Mundial

El inicio de este Mundial 2026 que empezaba, ayer 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica, será recordado por ser la primera vez en la historia del campeonato del Mundo que expulsan a tres jugadores.

El encuentro entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, terminó con victoria para la selección anfitriona por 2-0, pero quedó completamente marcado por la tensión, la polémica y las tarjetas rojas.

Tres expulsiones condicionan el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica

El duelo inaugural arrancó con un ambiente de máxima expectación en el Estadio Azteca, que volvió a acoger un partido de apertura de la Copa del Mundo. México, empujado por su afición, buscó imponer ritmo desde el inicio ante una Sudáfrica ordenada y agresiva en los duelos.

Sin embargo, el encuentro pronto derivó en un escenario de alta tensión competitiva. Las faltas tácticas, las entradas duras y las constantes interrupciones marcaron el desarrollo del juego desde la primera mitad. El árbitro intentó mantener el control con varias tarjetas amarillas, pero el partido fue ganando en intensidad con el paso de los minutos.

La primera tarjeta roja del Mundial 2026 llegó en la segunda parte y fue para Sudáfrica. El centrocampista Teboho Mokoena fue expulsado tras una acción en la medular en la que llegó tarde a un balón dividido y acabó impactando con fuerza sobre un jugador mexicano.

El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa tras revisar la intensidad de la entrada y la peligrosidad de la acción. La decisión dejó a Sudáfrica con diez jugadores en un momento clave del partido, alterando por completo su estructura táctica y obligando al equipo a replegarse en bloque bajo.

Segunda expulsión: México se queda con diez tras la roja a Jorge Sánchez

Con el partido ya caliente y la tensión en aumento, México también sufrió una expulsión. El lateral derecho Jorge Sánchez vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta táctica en una transición ofensiva de Sudáfrica, lo que supuso su expulsión y dejó el encuentro en igualdad numérica momentánea.

La acción llegó en un momento en el que México dominaba el juego, y obligó al conjunto local a ajustar su defensa en un tramo del partido donde la intensidad física era máxima. La expulsión fue protestada por el banquillo mexicano, aunque el colegiado mantuvo su decisión sin intervención del VAR.

Tercera expulsión: Sudáfrica vuelve a quedarse con nueve tras la roja a Lorch

El partido terminó de romperse en los minutos finales con una tercera expulsión, nuevamente para Sudáfrica. El delantero Thembinkosi Lorch vio la tarjeta roja directa tras una acción de frustración en la que golpeó a un rival sin balón en juego, en un momento de máxima tensión del encuentro.

Esta expulsión dejó a Sudáfrica con nueve jugadores sobre el terreno de juego y cerró cualquier opción de reacción en el tramo final. Con superioridad numérica, México aprovechó para controlar los últimos minutos y asegurar la victoria sin sobresaltos.

Un partido inaugural histórico por su carga disciplinaria

Las tres expulsiones convierten el México - Sudáfrica en el primer partido inaugural de un Mundial con tres tarjetas rojas, un dato sin precedentes en la historia del torneo. Más allá del resultado, el encuentro queda definido por la acumulación de acciones disciplinarias que alteraron por completo su desarrollo competitivo.

El debut del Mundial 2026 queda así marcado por una secuencia de decisiones arbitrales que afectaron directamente al ritmo del partido y que ya generan debate en torno al nivel de intensidad y control disciplinario en el estreno de la competición.

En términos estadísticos a nivel mundial, lo ocurrido en este encuentro ha hecho que el Mundial de 2026 ya supere a otras ediciones históricas en número de tarjetas rojas, incluso después de disputarse únicamente un partido. En las ediciones de Italia 1934 y Uruguay 1930 solo se registró una expulsión en todo el torneo, mientras que en Qatar 2022 la cifra ascendió a cuatro jugadores expulsados en total.

Si se amplía el análisis histórico, los Mundiales con mayor número de tarjetas rojas son Alemania 2006, con 28 expulsiones, Francia 1998 con 22 y Corea-Japón 2002 con 17. Precisamente en Alemania 2006 se produjo el partido con más expulsiones en una sola jornada mundialista: el enfrentamiento entre Portugal y Países Bajos, con cuatro tarjetas rojas, protagonizadas por Costinha y Deco en el conjunto portugués, y Khalid Boulahrouz junto a Giovanni van Bronckhorst en el equipo neerlandés.

Con las tres expulsiones registradas en el México vs Sudáfrica, este encuentro se sitúa ya entre los partidos con más tarjetas rojas en la historia de la Copa del Mundo, igualando a varios duelos que también alcanzaron esa cifra a lo largo de distintas ediciones del torneo.

Entre los partidos con tres expulsiones en un Mundial destacan el México - Sudáfrica de 2026, el República Checa - Brasil de 1938, el Hungría - Brasil de 1954, el Italia - Estados Unidos de 2006, el Sudáfrica - Dinamarca de 1998 y el Croacia - Australia de 2006, todos ellos ejemplos de encuentros especialmente marcados por la tensión y la dureza competitiva.