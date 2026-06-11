Ceremonia inaugural del Mundial 2026: horario, dónde poder verlo, programación y Estadio Azteca

Ciudad de México acoge hoy 11 de junio el arranque oficial de la Copa del Mundo 2026 con un espectáculo en el Estadio Azteca antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia podrá verse desde las 20:00 horas

El fútbol mundial centra hoy su atención en Ciudad de México. El Estadio Azteca recibirá la ceremonia inaugural del Mundial 2026, el primero de la historia organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA ha preparado un espectáculo musical y cultural que comenzará una hora antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 21:00 horas en España. Los aficionados podrán seguir la ceremonia inaugural en directo a través de RTVE, FIFA+ y distintas plataformas internacionales autorizadas.

Esta noche más de 80.000 espectadores asistirán al inicio oficial de una Copa del Mundo histórica. El recinto mexicano vuelve así a situarse en el centro del fútbol internacional después de haber acogido las finales de los Mundiales de 1970 y 1986.

¿A qué hora empieza y dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará aproximadamente a las 20:00 horas en España y se celebrará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, rebautizado oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México. El partido inaugural entre México y Sudáfrica arrancará una hora más tarde, a las 21:00 horas españolas.

En España, el evento podrá seguirse a través de RTVE y su plataforma digital RTVE Play, mientras que FIFA+ ofrecerá cobertura internacional y contenidos adicionales relacionados con el arranque del torneo. En Estados Unidos, la retransmisión estará disponible mediante FOX, Telemundo y Peacock.

Además, la FIFA espera una audiencia global récord para esta inauguración, especialmente por tratarse del primer Mundial con 48 selecciones y tres países organizadores.

El Estadio Azteca inaugura su tercera Copa del Mundo

El Estadio Azteca se convertirá hoy en el primer estadio de la historia en acoger tres ceremonias inaugurales de un Mundial masculino. La FIFA ha preparado durante meses una transformación completa del recinto para adaptarlo a las exigencias del torneo y convertirlo en uno de los grandes símbolos de esta edición.

La ceremonia inaugural comenzará aproximadamente una hora antes del partido inaugural y contará con actuaciones musicales, coreografías multitudinarias y un importante despliegue audiovisual. La organización quiere proyectar una imagen global del torneo y reforzar el concepto de unión entre los tres países anfitriones.

El objetivo es convertir la inauguración del Mundial 2026 en una de las más espectaculares de la historia reciente del torneo.

La ceremonia también incluirá referencias a la historia de los Mundiales disputados en México y homenajes a algunas de las grandes leyendas que pasaron por el Estadio Azteca. Entre ellas aparecen figuras históricas como Pelé y Diego Armando Maradona , protagonistas de algunos de los momentos más icónicos de la Copa del Mundo.

La FIFA apuesta por un espectáculo cultural con presencia de los tres países anfitriones

México tendrá un papel central durante toda la inauguración, aunque la FIFA también ha diseñado segmentos específicos dedicados a Estados Unidos y Canadá. El organismo quiere reflejar la diversidad cultural de Norteamérica y presentar el torneo como una competición continental.

La música será uno de los elementos principales del espectáculo. Artistas de los tres países participarán en la ceremonia inaugural en una puesta en escena diseñada para televisión global y plataformas digitales. Además, se espera la presencia de exjugadores y representantes institucionales antes del inicio del partido inaugural.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , ofrecerá un discurso oficial minutos antes de que ruede el balón en el Estadio Azteca. El dirigente suizo ya calificó este Mundial como

La FIFA también ha reforzado todas las medidas logísticas y de seguridad en los alrededores del estadio. Las autoridades mexicanas desplegaron un amplio dispositivo policial y de movilidad para gestionar la llegada de aficionados nacionales e internacionales en una jornada considerada de máxima afluencia turística.

El Mundial 2026 estrena un nuevo formato con 48 selecciones

La edición que comienza hoy marca el inicio de una nueva etapa para la Copa del Mundo. Por primera vez participarán 48 selecciones, ampliando considerablemente el número habitual de equipos presentes en el torneo.

El nuevo formato incrementa el número de partidos y amplía la presencia de países de todas las confederaciones. La FIFA considera que esta expansión permitirá aumentar el alcance global del campeonato y ofrecer más representación internacional.

Además, el Mundial 2026 será el más largo de la historia reciente. El torneo se disputará durante más de un mes y recorrerá distintas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá hasta la gran final prevista para julio.

Selecciones como Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra o España llegan al campeonato entre las principales candidatas al título. También existe una gran expectación alrededor de figuras internacionales que podrían disputar su último Mundial.

La organización espera cifras récord de audiencia televisiva y asistencia a los estadios. Según las previsiones de la FIFA, millones de espectadores seguirán la ceremonia inaugural y el partido de apertura desde distintos puntos del planeta.

Ciudad de México se convierte hoy en el epicéntro del fútbol mundial

La ceremonia inaugural y el partido de hoy representan el punto de partida de un torneo que marcará varios hitos históricos para el fútbol internacional. México se convertirá oficialmente en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas, mientras que la FIFA estrenará el formato más amplio jamás utilizado en la competición.

El foco del deporte mundial estará esta noche en el Estadio Azteca, donde comenzará una Copa del Mundo que promete cambiar la dimensión del torneo tanto a nivel deportivo como comercial.