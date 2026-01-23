Infantino: “El Mundial 2026 unirá al mundo a través del fútbol”

Gianni Infantino asegura que el Mundial 2026 unirá al mundo y generará un impacto económico histórico con 48 selecciones y 104 partidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó este jueves que el fútbol es el deporte más democrático y subrayó que la próxima Copa del Mundo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá un papel trascendental para conectar a personas de todo el planeta. En su intervención durante el Foro Económico Mundial en Davos, el dirigente afirmó que los 104 partidos del torneo serán equiparables a 104 Superbowls, en términos de repercusión mediática.

Un Mundial histórico y sin precedentes

Infantino recordó que esta edición será la primera con 48 selecciones, un cuarto de todos los países que forman parte de la FIFA, que suman 211 naciones, más que los miembros de la ONU. “La Copa del Mundo será realmente especial. Cada partido tendrá un alcance mediático enorme y la atención que recibirán los espectadores será increíble”, aseguró.

El dirigente detalló que se esperan 7 millones de asistentes en los estadios y alrededor de 6.000 millones de televidentes en todo el mundo, cifras que, según Infantino, muestran la magnitud global del torneo.

Impacto económico y social del evento

Durante su intervención, Infantino proyectó que el impacto económico del Mundial 2026 rondará los 70.000 millones de euros y generará más de 825.000 empleos a tiempo completo, con un total de salarios que superarán los 20.000 millones de euros, citando datos de la Organización Mundial del Comercio.

El presidente de la FIFA también resaltó la capacidad del fútbol para unir a las personas, incluso en contextos políticos y sociales complejos. “El fútbol cambia el espíritu no solo de los aficionados, sino también de los países. En algunos lugares, la clasificación al Mundial ha traído paz temporal y alegría a la población”, señaló.

Récord en la demanda de entradas

Otro dato destacado fue la enorme solicitud de tickets, que superó los 500 millones en solo cuatro semanas. Infantino comparó este fenómeno con toda la historia de los Mundiales: “En casi un siglo de torneos, se habían vendido alrededor de 50 millones de entradas. Ahora, la demanda equivale a mil años de Mundiales”, dijo, destacando la confianza de los aficionados en la organización del evento.

Inspiración y legado de los Mundiales recientes

El dirigente también hizo referencia al Mundial de Catar 2022, que, pese a las críticas previas, fue un torneo exitoso y seguro. “Cuando el balón comenzó a rodar, surgió la magia. No hubo incidentes graves y fue una verdadera celebración del fútbol”, afirmó, asegurando que la edición 2026 seguirá esa misma línea de fiesta y unión global.

La magia del fútbol y la entrega del trofeo

Infantino concluyó destacando la dimensión emocional y simbólica del balón: “Tocar el balón hace que la gente olvide sus problemas y se sienta feliz. El fútbol tiene un poder único para transformar emociones”. Además, adelantó que entregará el trofeo del Mundial junto al presidente de Estados Unidos en la final que se disputará en el Estadio New York New Jersey el 19 de julio, subrayando la importancia histórica de este torneo conjunto en Norteamérica.