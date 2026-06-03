La 'estrategia' de Uruguay que la diferencia de la Selección Española, Cabo Verde y Arabia Saudí

El cuadro que dirige Marcelo Bielsa es el único del grupo H del Mundial que no disputará ningún amistoso preparatorio en los días previos a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Los sauditas serán los que más jueguen con tres citas

La Selección española de Luis de la Fuente es la gran favorita del grupo H del Mundial para terminar como primera clasificada antes sus tres rivales: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Más allá de este favoritismo de la Selección española, estos cuatro combinados nacionales apuestan por preparaciones de diferente tipo antes de afrontar su estreno en el Mundial.

Tanto la Selección española como Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay tienen sus propios objetivos dentro del Mundial. En el caso de Uruguay, los charrúas, entrenados por el mítico Marcelo Bielsa, buscarán pelear el primer puesto a España o en todo caso conformarse con una segunda plaza que también le daría acceso a los dieciseisavos de final. Uruguay, que no tendrá a Luis Suárez por decisión técnica de Marcelo Bielsa, es la única de las cuatro selecciones del grupo H del Mundial que no disputará amistosos en los días previos.

Uruguay se lo juega a todo o nada ante la Selección española

La Uruguay de Marcelo Bielsa ha preferido hacer una preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá un tanto diferente a la generalidad y más aún si se compara con sus rivales del grupo H. Si tanto la Selección española como Cabo Verde y Arabia Saudí han apostado por diferentes amistosos antes de afrontar su estreno en el Mundial, Uruguay ha optado por todo lo contrario.

Uruguay disputó su último amistoso internacional el pasado 31 de marzo. En dicha prueba, los pupilos de Marcelo Bielsa empató ante Argelia a cero y este fue el segundo choque de marzo ya que anteriormente habían firmado otro empate a uno ante Inglaterra. Uruguay, con Marcelo Bielsa como encargado de tal tarea, ha sido uno de los combinados del Mundial que más tarde ha dado su lista de convocados.

Esta ausencia de amistosos podría beneficiar a Uruguay a tener las piernas más frescas tras haber dejado atrás un calendario de partidos muy cargados aunque también le podría perjudicar a la hora de ajustar ciertos aspectos que no se deberían dejar al azar una vez que empiecen los encuentros oficiales del Mundial.

Marcelo Bielsa deja fuera de Uruguay a Luis Suárez

Fue el pasado 31 de mayo y sorprendió en esa lista la ausencia de un ilustre como Luis Suárez, actualmente en el Inter Miami de la MLS. El propio Marcelo Bielsa dio explicaciones sobre la no inclusión de Luis Suárez y además aclaró cómo se dieron los plazos tras anunciar el delantero en un primer momento su retirada de la selección: "En el momento que Suárez nos comunicó en el partido de despedida que se hizo que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos, en aquel momento, él dijo públicamente que esperaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativas en su posición. A partir de ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre, fueron los que más asumieron la posición de centro atacante".

Luis Suárez con el Inter Miami

Seguidamente, Marcelo Bielsa aclaró que su decisión está puramente basada en el rendimiento del equipo: "Luego él comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección ,cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero, de hecho yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma, pueden constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo".

La preparación de la Selección española, similar a la de Cabo Verde y Arabia Saudí

La Selección española de Luis de la Fuente tiene previsto dos amistosos. El primero será en el propio territorio español el próximo 4 de junio ante Irak a partir de las 21:00 horas en Riazor, estadio que hace pocos días celebró el ascenso del Deportivo de La Coruña a Primera. Tras este choque, viajará ya a territorio mundialista para disputar otro amistoso ante Perú el 9 de junio a partir de las 04:00 de la madrugada (hora peninsular española).

Por otro lado, Cabo Verde, debutante en un Mundial, ha adelantado sus amistosos. El primero lo jugó el pasado 31 de mayo ante Serbia y sorprendió ya que venció a una selección que teóricamente es superior por 3-0. El último amistoso de Cabo Verde será ante Bermudas (166 en el ranking FIFA) y se celebrará el próximo 6 de junio a las 22:00 horas.

La selección que más amistosos jugará antes de que comience el Mundial es Arabia Saudí. Los sauditas, dirigidos por el griego Georgios Donis, ya han jugado su primer choque amistoso ante Ecuador con derrota por 2-1 el pasado 31 de mayo. A Arabia Saudí ahora le quedan dos citas más ante Puerto Rico el 6 de junio y ante Senegal el 10.