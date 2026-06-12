Borja Iglesias y Oyarzabal apuestan por la Inteligencia Artificial para soñar en la Selección española

Los jugadores de la Selección española de Luis de la Fuente comparecieron en un acto de presentación del patrocinio de Google Gemini. También estuvo presente el director deportivo Aitor Karanka y Ester Marinas, perteneciente a Google

La Selección española sigue su preparación en Chattanooga y además de los propios entrenamientos de cara al debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde el próximo 15 de junio a las 18:00 horas. La Selección española ha tenido este viernes un acto de presentación de un nuevo patrocinador como es Google Gemini. En el acto, además de la propia representación de Google Gemini, Ester Marinas, estuvieron también los jugadores de Luis de la Fuente, Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal.

Tanto Borja Iglesias como Mikel Oyarzabal confesaron que usan la Inteligencia Artificial de Google Gemini. El jugador del Celta de Vigo comentó que usa la Inteligencia Artificial para mirar la previsión meteorológica de Chattanooga y también para encontrar sitios donde hacer fotos en la ciudad en la que está concentrada la Selección española. El jugador de la Real Sociedad contó que usa la Inteligencia Artificial para buscar lugares donde aprovechar el tiempo libre.

Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal se apuntan a usar la Inteligencia Artificial para soñar con la Selección española

Aitor Karanka, otro de los presentes en la rueda de prensa donde se presentó a Google Gemini como patrocinador de la Selección española, apostó por el uso de la Inteligencia Artificial: "Es algo más que una marca (Google Gemini), es una forma de entender, de descubrir Mundo. Nadie puede imaginar como sería nuestro día a día sin Google, para buscar lo más esencial o lo más remoto y bueno a partir de ahora en la casa, incorporamos la Inteligencia Artificial. Siempre estando a la vanguardia y yo creo que eso es lo importante. El paso, una vez más, que se da con Gemini ahora y daros las gracias y la bienvenida en un momento tan bonito como estar a las puertas de la gran fiest del fútbol, que es el Mundial y que podamos vivirlo juntos".

Mikel Oyarzabal soñó con que en la búsqueda de alguien con la Inteligencia Artificial de Google Gemini aparezca que la Selección española se ha estrenado en el Mundial con un triunfo ante Cabo Verde: "Lo primero espero que diga que hemos empezado este Mundial ganando, que es lo que tenemos en mente ahora de cara a este primer partido y bueno, ojalá podamos poner también la segunda estrella".

Borja Iglesias apuesta por tatuarse a Luis de la Fuente, como Cucurella

Borja Iglesias le siguió la apuesta a Cucurella que el pasado jueves apostó por tatuarse la cara de Luis de la Fuente en caso de ser campeones del Mundo. El jugador de la Selección española se mostró dispuesto: "Ningún problema en hacerlo. Seguro que buscando ahí en Google Gemini encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también". Sin embargo Oyarzabal se mostró reticente a tatuarse: "Yo no, yo soy más clásico. Yo ojalá se de la oportunidad de que alguno se lo ponga pero que se lo pongan de mi parte".

Las características que cogerían Borja Iglesias y Oyarzabal de su compañero en la Selección

Borja Iglesias y Oyarzabal son dos delanteros de características muy diferentes. Al ser cuestionados por la virtud que cogerían del compañero en la Roja si tuviesen una Inteligencia Artificial a su alcance, el jugador del Celta de Vigo no dudó: "El problema es solo coger una de las tantas que tiene Mikel, tanto como persona como futbolista. Me parece un tío muy claro y muy honesto y con mucha capacidad de liderar, que me gusta mucho. A nivel futbolístico tiene muchísimas virtudes pero te diría que su inteligencia para entender las fases del juego y cómo, desde su juego, tanto ofensivo como defensivo, lidera dentro del campo. Es una de las muchas virtudes que tiene".

Oyarzabal sin embargo elogió una característica de Borja Iglesias que cada vez se ve menos en el fútbol: "Yo personalmente creo que poco hay que decir de Borja. Todo el mundo le conoce y la importancia que tiene en este grupo es bestial. Su manera de tratar a los demás, su manera de trabajar por y para los compañeros, me quedaría con eso. Futbolísticamente hablando me gustaría quizás tener su cuerpo, su manera de jugar de espalda, que es algo que cada vez se está perdiendo más y es algo que también puede ser muy valioso en una competición como esta y seguro que todos vamos a tener minutos y vamos a ser importantes".

Los mejores delanteros del Mundo para Oyarzabal

Mikel Oyarzabal fue cuestionado por los mejores delanteros del Mundo y estuvo de acuerdo con que en la lista apareciesen nombres como Kane o Mbappé, entre otros: "Bueno, tiene razón eso que dice. Los mejores son esos y no hay duda porque son diferenciales. Yo estoy feliz con lo que he hecho y con lo que hago y voy a tratar de seguir en el mismo camino que es el de ayudar al equipo, de ayudar al grupo, de una manera o de otra. Lo que importa es el equipo y que vaya bien colectivamente". Además, sobre su delantero preferido, optó por Ferran Torres: "Estamos aquí Borja y yo, que creo que nos puede tocar jugar en punta junto a Ferran".