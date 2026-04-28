Oblak, sobre su lesión y la vuelta al Atlético de Madrid: "He necesitado un mes para recuperarme"

El portero del Atlético de Madrid reconoce que ha vuelto en muy buen estado de forma y está preparado para la cita con el Arsenal en la Champions League

Oblak está de vuelta y recuperado al "cien por cien". Así lo ha anunciado el propio portero del Atlético de Madrid que encara la recta final de la temporada en plena forma. El esloveno, por una lesión, se vio obligado a parar más tiempo del que le hubiera gustado. Pero el parón para recuperarse le ha sentado muy bien al guardameta, que volvió a la portería ante el Athletic Club y lo hará también en las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal.

"Estoy muy bien. Lo que quería era estar al cien por cien, he necesitado un mes para recuperarme. No he jugado la vuelta contra el Barcelona y Juan Musso lo ha hecho muy bien. Hemos pasado a semis, que es lo importante. Y lo importante son los éxitos del equipo. Estoy bien, contento, al cien por cien, lo que he buscado en esta recuperación del mes pasado para ayudar al equipo y dar todo de mi parte, como siempre lo he hecho”, explicó en rueda de prensa previa al choque frente al Arsenal en la Champions League.

"Siempre, cuando estás lesionado, es difícil. Ayudas al equipo de otra manera, estás fuera, pero también están otros compañeros que lo hacen muy bien y que hacen lo mejor para el equipo. Nunca es bonito estar fuera. Somos un equipo, no sólo somos once en el campo, sino también fuera", comentó de su periodo de seis partidos fuera de competición.

Oblak da el visto bueno al equipo en su ausencia

En este período de tiempo, Musso se ha hecho cargo de la portería del Atlético de Madrid. El meta argentino ha firmado grandes actuaciones. Sus paradas y jerarquía en la portería suavizaron la baja del esloveno, que vuelve para recuperar su sitio. En ese tramo, Oblak ha visto "bien" al equipo. "Es una pena que no he podido ganar la final de la Copa del Rey, pero esto ya es pasado. Miramos al miércoles. Lo vamos a afrontar con la máxima ilusión y ganas. Estoy seguro de que lo vamos a competir como se tiene que competir en partido así", añadió.

Oblak ven con opciones al Atlético de Madrid en la Champions League

Por otro lado, Oblak rechazó la idea de que el fútbol le debe una Champions League al Atlético por la forma con la que perdió sus tres finales anteriores. "Yo el fútbol no lo veo así. Lo que debe o no debe, lo que es justo o injusto, la vida tampoco siempre es justa y, si piensas así, a cada uno de nosotros nos falta algo. No creo que sea así. Estamos vivos, tenemos opciones de poder pelearlo y eso es lo bonito y lo más importante", afirmó.

"Tenemos que hacerlo en el campo. Tenemos que ganar e ir a por ello. Solo no va a llegar", continuó el portero, que admitió que la "presión siempre va a estar, eso no cambia, sea en semifinales de la Champions League, en el primer partido de LaLiga o en la primera ronda de Copa", y remarcó que su equipo está "mentalmente preparado" para este desafío, en el que todos los jugadores "tienen que dar la mejor versión".