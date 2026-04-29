Atlético de Madrid - Arsenal: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la UEFA Champions League

El Atlético de Madrid afronta ese partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League con el objetivo de sacar el mejor resultado posible para eliminar al Arsenal en el encuentro de vuelta. El equipo rojiblanco ha tenido un contratiempo de última hora ya que Nico González ha caído lesionado

El Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentan en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League el cual se celebra en la noche de este miércoles en el Estadio Metropolitano, teniendo el equipo que entrena Diego Pablo Simeone el apoyo de su público como motivación extra para así sacar un buen resultado que le permita afrontar con mayores garantías el encuentro de vuelta en donde se decidirá cuál de los dos clubes pasa a la gran final.

¿Dónde ver por TV el partido Atlético de Madrid - Arsenal de la UEFA Champions League?

El partido que disputan el Atlético de Madrid y Arsenal comienza a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano y se podrá ver por Movistar+ a través de Movistar+ Liga de Campeones. Este canal también se sintoniza en la plataforma Orange TV. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Cómo seguir online el partido Atlético de Madrid - Arsenal de la UEFA Champions League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club español y de la entidad inglesa habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

¿Cómo escuchar por la radio el partido Atlético de Madrid - Arsenal de la UEFA Champions League?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

Posibles alineaciones titulares del Atlético de Madrid - Arsenal, partido ida de las semifinales de la UEFA Champions League:

En el capitulo de bajas, el Atlético de Madrid solamente tiene las bajas de Pablo Barrios y José María Giménez, ambos por lesión, y de Nico González que ha caído a última hora. Está en duda hasta última hora la participación de Lookman que arrastra molestias musculares. Por su parte, el Arsenal tiene las ausencias de los también lesionados Kai Havertz, Jurrien Timber y Mikel Merino.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Molina, Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres y Eberechi Eze.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).