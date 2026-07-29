Roberto Mancini: "Estoy aquí para devolver a Italia al lugar que se merece"

El l técnico vuelve al banquillo de la Azzurra junto a Claudio Ranieri como nuevo director técnico, en una presentación marcada por disculpas, autocrítica y el compromiso de reconstruir un proyecto que busca regresar al Mundial de 2030: "Me adelantaré a muchos aclarando lo sucedido hace tres años"

Roberto Mancini ha sido presentado como nuevo seleccionador de Italia. El técnico asume el cargo tres años después de dejarlo, en una salida que ha querido recordar ante los medios de comunicación. A su lado se encontraba Claudio Ranieri, que ha sido elegido como nuevo Director Técnico de la Federación Italiana de Fútbol, tras el adiós inesperado de Leonardo y Maldini.

Italia sufrió un importante revés en 2022 tras no clasificarse al Mundial 2022, lo que provocó la salida de Roberto Mancini. Sin embargo, Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol le ha vuelto a elegir a un entrenador que ha pasado anteriormente por los banquillos del Al-Saad y del Arabia Saudita, además de otras etapas en el Inter de Milán, Manchester City o Galatasaray, entre otras.

Roberto Mancini: "El destino me ha brindado otra oportunidad"

En este sentido, Roberto Mancini se mostró agradecido por ser nuevamente el elegido para ser el seleccionador de Italia. Tras las complicaciones con Pep Guardiola y el problema con Andrea Pirlo que ha provocado su rechazo, el extécnico del Al-Saad vuelve a a estar al frente de la Azzurra: "El destino me ha brindado otra oportunidad gracias al presidente Malagò, y estoy aquí para devolver a Italia al lugar que se merece".

Por otro lado, Roberto Mancini ha pedido disculpas públicamente por su salida de la selección italiana en 2022, aceptando una oferta millonaria de Arabia Saudi: "Me adelantaré a muchos aclarando lo sucedido hace tres años. Hubo un problema de comunicación entre el presidente Gravina y yo. Si hubiéramos hablado antes, probablemente lo habríamos resuelto mejor".

Roberto Mancini: "Estoy convencido de que los jugadores están bien y son buenos"

Además, Roberto Mancini confesó que lo sentía mucho: "La camiseta de la selección nacional siempre ha sido muy importante para mí. Para mí, es como perder al amor de mi vida, significa que cometí un error y que lo que se hizo antes no sirvió para nada. Independientemente de lo que ocurra en 2023, el objetivo siempre es ganar y jugar bien. Estoy convencido de que los jugadores están ahí y son buenos, especialmente los jóvenes".

Por su parte, Claudio Ranieri comentó sus planes como nuevo Director Técnico de la Federación Italiana de Fútbol: "Aparte del bloque del Inter de Milán, muchos italianos tienen dificultades para consolidarse en los grandes clubes. Antes había un máximo de tres extranjeros, pero las cosas han cambiado. Espero que todos los implicados colaboren para que haya más italianos en los clubes, dando así más opciones al entrenador".

Claudio Ranieri: "El objetivo siempre es ganar y contar con los mejores"

El que fuera entenador de la Roma le 'mandó' un mensaje a Roberto Mancini, con el que se tiene plena confianza tras unos días de polémica en torno al elegido, ya que había candidatos sobre la mesa como Antonio Conte, Pep Guardiola o Andrea Pirlo, descartado: "Es normal que no se pueda obligar a un entrenador a alinear a un jugador en lugar de otro, el objetivo siempre es ganar y contar con los mejores".

Con la llegada de Roberto Mancini, la selección de italia buscará, entre otros retos, clasificarse al próximo Mundial de 2030, que será en España, Portugal y Marruecos. Por su parte, Giovanni Malagò valoró sus sensaciones con el fichaje del extécnico del Inter: "El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en técnico de la Selección italiana fuera Mancini por unas consideraciones de las que asumo la responsabilidad"El presidente de la federación italiana de fútbol admitió el rechazo a Andrea Pirlo: "La involución del candidato Pirlo obligó al que habla a no apoyarle. Simplemente por una cuestión de oportunidad. No hay más interpretaciones ni verdades. Asumo la responsabilidad de haber detenido el proceso de su elección".