Italia recupera a Roberto Mancini tras el caos del 'caso Pirlo': vuelve el técnico que hizo campeona a la Azzurra

La Federación Italiana ha confirmado a Roberto Mancini como nuevo seleccionador de la 'Azurra', después de no poder completar el fichaje de Pirlo y de las dimisiones de Maldini y Leonardo

La selección italiana está viviendo una auténtica crisis. Habían escogido a Andrea Pirlo como nuevo seleccionador, después de años de vacío en los que no han podido ni clasificar al Mundial 2026, pero sus negocios con casas de apuestas rusas frustraron su fichaje. Tras ello, se ha desatado el caos en la Federación con múltiples dimisiones, que ahora tratan de sofocar al confirmar que ya tienen a un nuevo técnico al frente del banquillo italiano.

Se trata de Roberto Mancini, que tendrá una segunda oportunidad como líder de la 'Azurra' y que coge el mando de la selección después de las negativas de Guardiola y Ancelotti y el caos con Andrea Pirlo. Ahora, la Federación Italiana lo que debe es encontrar a un nuevo director técnico.

Italia confirma a Roberto Mancini como nuevo seleccionador

Giovanni Malagò, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ha confirmado este martes que Roberto Mancini será el nuevo seleccionador de la 'Azurra'. Un fichaje que pone fin al lío que han tenido para encontrar a un entrenador del equipo italiano, después de ser rechazados por Pep Guardiola y Carlo Ancelotti en su propuesta, y tras el fracaso en la operación para poner a Andrea Pirlo en el cargo.

"El tiempo apretaba y yo he considerado que la persona que debía convertirse en comisario técnico de la Selección italiana fuera Roberto Mancini por una serie de consideraciones de las que asumo la responsabilidad" ha reconocido Malagó en una rueda de prensa, después de soportar unos días de auténtico caos tras las dimisiones de Leonardo y Maldini. Ahora se centra en la segunda etapa de Mancini al frente de la selección.

La Selección italiana escoge a Mancini y trata de sofocar el caos provocado por el 'caso Pirlo'

Andrea Pirlo era el principal candidato para ser el nuevo entrenador de Italia, pero unos negocios externos con casas de apuestas rusas han frustrado su fichaje, dejando a la selección necesitada de alguien que tomara las riendas cuánto antes. Por ello, la Federación Italiana ha elegido a Manini en medio de las dimisiones de Paolo Maldini, que había sido nombrado director técnico de la Federación Italiana hace tan sólo 16, y de Leonardo Araújo, su asesor. El motivo de su marcha es que fueron los que impulsaron la propuesta de Pirlo y finalmente no ha podido ser.

Tras el portazo al ex centrocampista, Roberto Mancini tendrá una segunda vida al frente de Italia. El ex técnico de equipos como el Inter de Milán, Manchester City o Galatasaray llegó a la selección en 2018, después de que Italia quedara fuera del Mundial. Logró volver a darle vida a la 'Azurra' al crear una plantilla capaz de conquistar la Eurocopa 2021, pero dimitió como seleccionador en 2023, causando sorpresa en el país.