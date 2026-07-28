La IFAB reconoce el error arbitral que favoreció a Argentina en el Mundial y reaviva la polémica

La albiceleste ha tenido varios escándalos arbitrales en el Mundial 2026 y ahora la IFAB ha reconocido un grave error a favor de Argentina en la eliminatoria contra Suiza, al explicar que Embolo no debió haber sido expulsado

La IFAB reconoce el error en la expulsión de Embolo contra Argentina en el MundialImago

El Mundial 2026 ya ha acabado, con el triunfo de España, pero aún va a traer mucha cola. Argentina ha sido uno de los países protagonistas en esta edición, no sólo porque haya sido el finalista, también por sus polémicos partidos. En enfrentamientos contra Egipto, Suiza, Cabo Verde, y hasta en la propia final contra la Selección española, ha habido polémicas decisiones arbitrales a favor del equipo de Scaloni.

Especialmente destacado fue el cruce contra Egipto, pero ahora la IFAB (International Football Association Board) reconoce un grave error arbitral a favor de Argentina, aunque no fue en ese partido. Fue en el choque contra Suiza, en los cuartos de final, cuando tuvieron un beneficio arbitral con la expulsión de Breel Embolo, que ahora explican que no tenía que haber ocurrido.

La IFAB reconoce que Argentina tuvo beneficio arbitral y no tenían que haber expulsado a Embolo en el partido contra Suiza

Argentina se disputaba el pase a la semifinal del Mundial 2026 contra Suiza, en un partido que estaba siendo igualado y que finalmente se resolvió en la prórroga. Pero con el importante detalle de que durante 18 minutos hasta el final del tiempo reglamentario y los 30 minutos del tiempo extra, la selección suiza jugó con un jugador menos.

Un error arbitral gravísimo que ahora reconoce la IFAB, la institución que se encarga de controlar que se cumplen las reglas del fútbol. Esta organismo ha explicado que se usó de forma incorrecta el VAR en la expulsión de Breel Emobolo, que fue uno de los grandes escándalos de la Copa del Mundo. De hecho, ha confirmado que el protocolo del video arbitraje se utilizó de manera indebida.

La IFAB explica el grave error arbitral que benefició a Argentina contra Suiza en el Mundial 2026

Recordemos el partido. Era el minuto 72, 1-1 en el marcador y Embolo cayó tras un choque con Leandro Paredes. El colegiado de campo señaló falta para Suiza y amonestó al defensa argentino, hasta que entró el VAR. Avisaron al árbitro de la simulación del jugador suizo y desde el campo retiró la tarjeta a Paredes, pero le sacó la amarilla a Embolo, que era su segunda tarjeta y que suponía su expulsión.

Una acción que no puede llevarse a cabo mediante la intervención del VAR. El reglamento señala que "una tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador correcto, pero no puede revisarse ni modificarse la infracción en sí". Es decir, la retirada de la tarjeta a Paredes estaba bien ejecutada, pero no podía mostrar otra amonestación a otro jugador, algo que João Pinheiro hizo.

En el comunicado oficial que ha publicado la IFAB reconocen un grave error arbitral, pero no que lo hicieran de forma voluntaria para favorecer a Argentina, aunque finalmente rompió el desempate en la prórroga para seguir avanzando en el Mundial.