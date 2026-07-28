El portazo a Pirlo propicia una dimisión en cadena y aviva el caos en Italia

Tras el rechazo a la llegada de Andrea Pirlo, Maldini y Leonardo dimiten a los 16 días y Malagò acelera una transformación que tendrá un nuevo seleccionador en los próximos días. Varios son los nombres sobre la mesa para llegar al cargo

La selección italiana no atraviesa su mejor época. Tras no lograr la clasificación a un Mundial por tercera vez consecutiva, la Azzurra sigue sufriendo problemas que complican su mejoría para los próximos años. Pirlo, que era el favorito para llegar al banquillo, ha sido descartado por su vínculo con una casa de apuestas. Leonardo y Maldini, que apostaron por su fichaje, han dimitido dieciséis días después de llegar al cargo.

Tras ello, Giovanni Malagò se ha pronunciado tras las noticias acontecidas en las últimas horas, en un momento en el que el fútbol sacude a Italia con decisiones tomadas que siguen trastocando los planes. De esta manera, los nuevos candidatos al banquillo irrumpen sobre la mesa, al igual que para sustituir a Leonardo y Maldini y ocupar el hueco vacante en la dirección técnica, que debe trabajar en la elección del próximo seleccionador.

Italia espera un anuncio inminente del nuevo seleccionador

En este sentido, Giovanni Malagò se ha pronunciado: "Desde esta mañana estoy recibiendo muchísimos mensajes. Hablaré con todos lo antes posible, como es justo que sea. Es una cuestión de siembra, las ideas están muy claras. Hay que llevar a cabo una transformación. Hay que tener en cuenta que somos un país que antes estaba centrado en el fútbol, mientras que ahora ya no lo está porque también hay muchos otros deportes".

Sobre el nuevo seleccionador, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol apuntó de manera tajante que "llegará en breve, antes de mañana. Estoy trabajando". Por ello, se esperan noticias en las próximas horas tras conocer que Andrea Pirlo quedaba descartado. El actual entrenador se le acusa de estar vinculado con una casa de apuestas rusa, algo que está prohíbido en Italia y le ha condicionado para su llegada al cargo.

Maldini y Leonardo dimiten tras el rechazo al fichaje de Pirlo

Antes de ello, cabe recordar que Leonardo y Maldini dimitieron en el día de ayer de sus cargos al no poder lograr la incorporación de Andrea Pirlo. Giovanni Malagó explicó a ambos las razones por las cuáles se rechazaba la llegada del exfutbolista, como ha informado La Gazzeta dello Sport. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol propuso diferentes perfiles que podían llegar al banquillo, destacando la figura de un entrenador joven.

Sin embargo, como apunta el medio mencionado anteriormente, la relación entre las partes se ha terminado rompiendo tan solo dieciséis días después de la llegada Maldini y Leonardo. La decepción y el descontento ocupó un encuentro que tuvo lugar en el día de ayer. La fuente destaca que ya había programada una reunión con el representate de Pirlo para redactar el contrato, una cita que se terminó cancelando por razones ajenas al fútbol.

La Federación Italiana termina de perfilar el elegido para el banquillo

De esta manera, desde la Federación Italiana de Fútbol se trabaja con el objetivo de dar con el candidato perfecto. Las miradas siguen apuntando a Antonio Conte y Mancini, que son agentes libres tras acabar sus últimos contratos con sus respectivos y anteriores clubes. Por otro lado, desde La Gazzeta apuntan a Chiellini como el favorito para convertirse en director técnico y sustituir a Leonardo y Maldini en el cargo.

Además, Maldini llegó a hablar con Guardiola, una opción que no ha terminado saliendo adelante. Por ello, los focos se centraron en un Andrea Pirlo que se pronunció "La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva".

Andrea Pirlo añadió que "atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen. A Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado.