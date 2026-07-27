Andrea Pirlo se pronuncia tras ser descartado para el banquillo de Italia: "Siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos"

El técnico rompe su silencio y lamenta que "una decisión deportiva se haya convertido en un debate público”, aclara que su colaboración con una casa de apuestas rusa es "exclusivamente comercial y deportiva"

La llegada de Andrea Pirlo al banquillo de la selección Azzurra ha dado un giro inesperado en las últimas horas. El nombramiento del exfutbolista quedó en el aire desde el día de ayer cuando saltó la noticia de su vínculo como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa, pero su publicidad está prohibida en Italia. Por ello, el actual entrenador del United FC de la UAE Pro League se ha pronunciado en sus redes sociales.

Andrea Pirlo se ha querido dirigir a Maldini y Leonardo por la confianza depositada en su figura, sabiendo sobre todo que entre los candidatos para llegar al banquillo de Italia era Pep Guardiola. El exfutbolista agradece "la estima y la confianza que siempre me han demostrado. Conozco su experiencia, serieda y amor que siempre han dedicado al fútbol italiano". Por ello, se abre un nuevo escenario para el banquillo de la Azzurra.

Andrea Pirlo: "He optado por guardar silencio hasta ahora"

De esta manera, Andrea Pirlo comienza su comunicado explicando el por qué de sus palabras en estos momentos: "Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, he optado por guardar silencio hasta ahora. Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo".

Andrea Pirlo se defiende por las últimas noticias que han surgido en Italia por su relación con una casa de apuestas, cuando todo parecía cerrado para que el exjugador llegase al banquillo de la Azzurra: "A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he ejercido mi profesión cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado".

Andrea Pirlo: "Creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen"

Por ello, el entrenador del United quiso aclarar su vínculo con la casa de apuestas de la que se ha relacionado: "La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente controversia surgió en el contexto de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva. Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no me pertenecen".

En cualquier caso, Andrea Pirlo agradece "a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no son míos"

Por último, Andrea Pirlo concluye su comunicado afirmando que "el amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo". El técnico, de esta manera, continuará con su carrera en la United FC de UAE Pro League, a menos que desde la Federación Italiana de Fútbol resuelvan la polémica que ha provocado la decisión de emitir un comunicado por parte del exfutbolista.

Los candidatos al banquillo de Italia

Por el contrario, sin la figura de Andrea Pirlo, salvo sorpresa, como candidato al banquillo de la selección de Italia, diferenes nombres se encuentran encima de la mesa. Uno de ellos es Pep Guardiola, que se reunión con Maldini. Sin embargo, el exentrenador del Manchester City estaría lejos de llegar a la Azzurra por altas exigencias económicas que está pidiendo, que le dejarían fuera de la carrera por asumir el cargo.

En este sentido, Antonio Conte puede ser una opción real, ya que se encuentra libre tras marcharse del Nápoles, que se encontraba buscando un relevo, finalmente el elegido fue Massimiliano Allegri. Otro de los candidatos es Roberto Mancini, que es también agente libre tras decir adió al Al-Sadd en el pasado mes de junio. Por ello, pese a que Pirlo aprobó el fichaje de Guardiola, ambos parecen descartados en estos momentos.