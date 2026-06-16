El Barcelona le surge un problema con Raphinha: no cierra la puerta a marcharse

El extremo brasileño es objeto de deseo del Al-Hilal de Arabia Saudí quien lo ha sondeado en los últimos días, pero el futbolista, que tiene contrato con el FC Barcelona, le ha comunicado al club asiático que conversarán después de que acabe el Mundial 2026, dejando abierta la opción de cambiar de aires

Al FC Barcelona le ha surgido un problema con Raphinha después de que se haya filtrado que el futbolista le haya comunicado al Al-Hilal, que lleva ya años intentando ficharlo, que después del Mundial 2026 conversarán para ver si hay cambio de aires o no en este mercado de fichajes de verano. Así lo ha informado el medio de comunicación Globo Esporte, uno de los más grandes de Brasil. En el FC Barcelona está a la espera de movimientos aunque tienen a su favor que que extremo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

El Al-Hilal le ofrece una auténtica millonada a Raphinha

No es ninguna novedad que el Al-Hilal intente el fichaje de Raphinha el cual lleva siendo un objetivo prioritario del equipo de Arabia Saudí desde que el brasileño se convirtió en una estrella en el FC Barcelona.

En este ocasión, el Al-Hilal le ha transmitido a Raphinha y al entorno del futbolista que quiere ficharlo, pero el extremo les ha dicho que después del Mundial 2026, actualmente está concentrado con Brasil jugando este torneo, hablarán para ver si le convence a no un cambio a aires.

La oferta que tiene sobre la mesa Raphinha del Al-Hilal es inigualable para algún club europeo, ya que se informa que el club saudí está por la labor de pagarle 168 millones de euros por dos temporadas. O lo que es lo mismo un total de 84 millones de euros por temporada. Una cantidad de dinero que no puede pagar el FC Barcelona que se mantiene en estos momentos ajenos a estos movimientos.

En el FC Barcelona están relativamente tranquilos porque Raphinha tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y, por tanto, el que lo quiera fichar tendrá que desembolsar entre 80 y 90 millones de euros. En el Barça, de todos modos, se han adelantado a los acontecimientos ya que antes de que transcendiera de manera pública el interés por Raphinha ya fichó a Anthony Gordon.

Raphinha, un emblema del FC Barcelona en las últimas temporadas

La vuelta del FC Barcelona a la élite del fútbol mundial no se entiende sin la aportación de Raphinha el cual se ha convertido en un verdadero emblema del equipo catalán.

Desde que llegó en el verano de 2022, a cambio de unos 60 millones de euros procedente del Leeds United, Raphinha se ha convertido en uno de los líderes y de los jugadores más queridos de la afición. El extremo ha marcado 75 goles y ha dado 59 asistencias en 177 partidos que ha disputado.

A sus 29 años, el brasileño valora un cambio de aires siempre y cuando todas las partes implicadas en la operación queden más que satisfechas. En el caso del FC Barcelona, si llega una oferta superior a cuando lo fichó, el club catalán no pondrá ningún tipo de problema para la salida de un jugador que lo ha dado todo.

De todos modos, por ahora, el FC Barcelona está a la espera de los posibles movimientos que se produzcan tras el Mundial 2026 por Raphinha.