El Barça activa el plan B tras el 'robo' sufrido con Alpha Diallo

Según informa Mundo Deportivo, la gerencia blaugrana está decidida a reforzar las alas y entre sus objetivos tiene a Isaac Bonga, con quien ya ha contactado para hacerle conocer el proyecto del curso 2026-27 e intentar convencerle de que sea pieza clave del mismo como baluarte defensivo

Xavi Pascual se quedará o se marchará, pero no por ello el Barça piensa echar el freno en el mercado. A falta de confirmación oficial se han por hechos los fichajes de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Armani Milan), Olivier Nkamhoua (Varese) y Mike James (Mónaco), habiendo además un quinto nombre sobre la mesa para dar un impulso a las alas del equipo. ¿De quién hablamos? De Isaac Bonga.

En la entidad blaugrana tienen claro que reforzar la defensa con un alero versátil y atlético es esencial. Lo intentaron con Alpha Diallo, e incluso tenían el 'sí' del jugador, pero la demora a la hora de enviarle el contrato abrió la puerta a una Dubai Basketball que se ha señalado en el mercado como la bestia negra de los de la Ciudad Condal –también apuntan a llevarse al técnico de Gavà–.

Tras el 'robo' de Diallo, la dirección deportiva encabezada por Juan Carlos Navarro no ha perdido el tiempo y según informa Mundo Deportivo se ha lanzado a por Isaac Bonga, un jugador de similares características y que cuenta con sobrada experiencia en el baloncesto europeo.

El deseo de Isaac Bonga y la dura competencia

Queriendo evitar a toda costa que le vuelvan a levantar un objetivo, el Barça va con todo a por Bonga; tanto es así que ya ha contactado de manera directa con el jugador del Partizan de Belgrado para explicarle el proyecto que tienen en mente y el papel tan importante que jugaría en el mismo.

Al jugador le atrae la opción culé, pero de igual modo es consciente de que su caché es alto y que le puede convenir más esperar acontecimientos durante el verano. Para empezar, otros equipos de la Euroliga han mostrado interés, pero es que además está abierta la puerta de la NBA, donde los Detroit Pistons se han mostrado inclinados a incorporarle. Por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta que tiene contrato para la próxima campaña, por lo que habría que pagar cierta cantidad para que fuese libre.

Isaac Bonga, clave en el Eurobasket conquistado por Alemania

Con 26 alos y 2,03 metros, Bonga puede jugar tanto de 'tres' y de 'cuadro' con solvencia. Además, su físico le da para defender tanto a jugadores más grandes como a otros de menor envergadura; tanto es así que esta campaña ha sido nombrado mejor defensor de la Liga Adriática (ABA League). En cuanto a su papel en la Euroliga, ha promediado 9,9 puntos, 5,6 rebotes y 1,5 asistencias.

Siendo tan completo, Bonga fue determinante para que Alemania conquistase el último Eurobasket. En la final, ante Turquía, firmó 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, todo ello adornado con un perfecto 4 de 4 en triples.