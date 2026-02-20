Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 20 de febrero los Juegos de Invierno 2026

El final de los Juegos de Milano Cortina 2026 define el desenlance de algunos deportes muy seguidos, como el curling o el hockey sobre hielo

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 llegan a su antepenúltimo día de competición. Una jornada en la que se van a disputar ocho finales y en la que van a seguir apareciendo algunas de las figuras de una cita olímpica que ha consagrado a nombres como Klaebo, Von Allmen, Brignone, Simon, Malinin -pese a su última derrota-, Shiffrin...

No habrá participación española, ya que en acción sólo quedan nuestros representantes del esquí de montaña, que ayer jueves hicieron historia al lograr el oro y el bronce por medio de Oriol Cardona y de Ana Alonso, y que mañana, juntos, tratarán de revivir la gesta en la prueba de relevos.

Este viernes 20 de febrero se conocerán los finalistas del curling femenino por equipos y los de hockey sbre hielo masculino, también el primer medallista de curling masculino, y vaios campeones, de patinaje de velocidad, de biatlón, de esquí cross... Y también estará muy activo el Cortina Slinding Centre para acoger el bobsleigh.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy viernes 20 de febrero

10:00 horas - Bobsleigh: Cuádruple masculino | Entrenamiento oficial

10:00 horas - Esquí acrobático: Esquí cross femenino | Clasificación

10:30 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino | Clasificación 1

11:15 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino | Clasificación 2

12:00 horas - Esquí acrobático: Esquí cross femenino | Octavos de final

12:35 horas - Esquí acrobático: Esquí cross femenino | Cuartos de final

12:54 horas - Esquí acrobático: Esquí cross femenino | Semifinales

13:10 horas - Esquí acrobático: Esquí cross femenino | Final

13:30 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino | Final 1

14:05 v- Curling: Semifinal femenina | Canadá - Suecia

14:05 horas - Curling: Semifinal femenina | Estados Unidos - Suiza

14:15 horas - Biatlón: 15 km salida en masa | Masculino

14:30 horas - Esquí acrobático: Aerials masculino | Final 2

16:30 horas - Patinaje de velocidad: 1500 metros | Femenino

16:40 horas - Hockey hielo: Semifinal masculina | Canadá-Finlandia

18:00 horas - Bobsleigh: Doble femenino | 1ª serie

19:05 horas - Curling: Partido masculino por el bronce | Noruega - Suiza

19:30 horas - Esquí acrobático: Halfpipe masculino | Final

19:50 horas - Bobsleigh: Doble femenino | 2ª serie

20:15 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 1500 metros | Femenino, Cuartos de final

21:02 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 1500 metros | Femenino, Semifinales

21:10 horas - Hockey hielo: Semifinal masculina | Estados Unidos-Eslovaquia

21:18 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 5000 metros relevo | Masculino, Final B

21:30 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 5000 metros relevo | Masculino, Final A

22:00 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 1500 metros | Femenino, Final B

22:07 horas - Patinaje de velocidad pista corta: 1500 metros | Femenino, Final A

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.