"Acabar en el Top-15 en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 ya es para estar orgulloso"

Los patinadores españoles, Nil Llop y Daniel Milagros, 'despiertan' del sueño y afrontan su realidad, que pasa por estar junto a los mejores en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

España ya ha hecho historia en los Juegos Olímpicos de Invierno al clasificar por primera vez a dos patinadores de velocidad para Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Y la Federación de Deportes de Hielo saca pecho por ello. FedHielo ha presentado este martes en el “Madrid on Ice” del Metropolitano, la pista de hielo instalada en el interior del estadio del Atlético de Madrid durante el parón navideño, a sus dos representantes en la cita Olímpica, Nil Llop y Daniel Milagros, que están en las pistas italianas compitiendo entre el 6 al 22 de febrero.

La hazaña la logró Nil Llop, que logró sendas plazas por tiempos para España en los 500 y los 1000 metros. Una se la 'quedó' él y otra le fue otorgada por la Federación a Daniel Milagros, un joven navarro al que el propio Llop llevó a cambiar el patinaje sobre ruedas a éste sobre hielo; como él mismo había hecho antes.

En Milán-Cortina 2026, ni uno ni otro partirán entre los favoritos, pero con estar allí ya se dan por satisfechos. Nadie antes que ellos lo había logrado en España. Una vez conseguido, el objetivo es acabar lo más alto posible. “Si ellos tienen un día muy malo y yo uno muy bueno, si soy honesto, con un top 15 estaría muy orgulloso", señalaba Nil Llop en declaraciones a Efe, quien confirmó que tras su actuación en Calgary esperaba estar en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero que hasta que no lo confirmó oficialmente no se quedó "tranquilo".

Milagros ya empieza a creerse que estará en Milán-Cortina 2026

Si Llop estaba confiado, Milagros no se lo esperaba y está agradecido a su compañero, por el que entró en el deporte sobre hielo y se incorporó "a un proyecto que ya estaba iniciado". "El patinaje sobre hielo no es muy popular en España. Nosotros tenemos ese hándicap de que no siempre tenemos una pista de hielo. En España no tenemos ninguna y siempre tenemos que estar fuera", reconocía en referencia a que su preparación se hace casi al completo en Norteamérica.

"Ahora, por ejemplo, que estamos aquí en España, el entrenamiento que hacemos tiene que ser todo lo que llamamos 'off-skate', que es trabajo con zapatillas, de gimnasio, bici... un poco buscándonos la vida para luego poder estar en el mejor estado de forma en las competiciones", indica el navarro, quien no duda en calificar de sueño el poder competir con los mejores en una cita olímpica.

"Para mí es un sueño estar en los Juegos Olímpicos. Es algo increíble que la verdad que nunca había pensado que podía llegar a conseguir porque, en un principio, mi deporte siempre ha sido el patinaje de velocidad sobre ruedas, que no es olímpico por desgracia y no fue hasta hace dos años que me propusieron empezar con el proyecto y un poco enfocado a llegar a los Juegos. (...) Al principio no me lo creía mucho. Ahora, después de que haya sido oficial y de hacer actos como este, y ver todas las felicitaciones de la gente, ya empiezo a ver que esto es real y que el 11 de febrero va a llegar", admitía.

Daniel Milagros desvelaba cómo va a ser la preparación de ambos patinadores antes de competir en los Juegos de Invierno 2026. "Ahora lo que planteamos es primero unos días en España haciendo mucha bici, gimnasio, 'off-skate', y luego el día 4 de enero ya viajamos a Polonia y estamos ahí una semana preparando el Campeonato de Europa. De ahí, a Inzell (Austria), que tenemos la quinta prueba de la Copa del Mundo, que es clasificatoria para el Mundial y que me sirve para mantener el nivel competitivo. Luego viajamos a Milán para los Juegos", señala.