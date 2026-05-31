Tres objetivos del Betis 25/26 llegan al mercado con un desplome de su valor

El Betis negoció sin éxito el verano pasado las incorporaciones de Frendrup, Mandragora y Asllani para la medular y un año después las circunstancias han cambiado considerablemente, pero no el gusto de Manu Fajardo

Además del carril zurdo y la llegada de un delantero, prioridades para la planificación del Betis 26/27, también ocupa un lugar destacado la búsqueda de un pivote contrastado para Champions ante las dudas que genera la continuidad de Amrabat y el pretendido traspaso de Sergi Altimira.

Esta posición estuvo entre las preferencias de Manu Fajardo dentro de la reconstrucción del centro del campo obrada el verano pasado con las llegadas finalmente de Nelson Deossa y de Amrabat, a los que en invierno se sumó Álvaro Fidalgo.

Por entonces, la dirección deportiva tanteó diversos nombres y lo cierto es que se avanzó con varios, la mayoría afincados por entonces en el fútbol italiano, caladero donde puso el punto de mira.

Baja la cotización de Frendrup, Mandragora y Asllani, tanteados para el Betis 25/26

Así, preguntó al Genoa por las condiciones del Morten Frendrup y negoció tanto por Rolando Mandragora, de la Fiorentina y la opción que más gustaba, como por Kristjan Asllani, entonces en el Inter, pero que en el curso recientemente terminado jugó cedido en Torino y Besiktas.

Un año después de estar en la agenda para el Betis 25/26, los tres afrontan esta nueva ventana estival con un factor en común, todos los harán con un valor inferior al del pasado periodo veraniego y, por ende, podrían resultar más factibles sobre el papel.

Frendrup pierde cinco millones de valor

La caída más pronunciada ha sido la del internacional con Dinamarca, pues cuando lo tanteó el Betis su cotización ascendía a 20 millones de euros y en la última revisión de la web especializada Transfermarkt, esta misma semana, ha bajado hasta los 15 kilos a pesar de que ha mantenido su condición de titular prácticamente indiscutible (3.316 minutos en 39 partidos y dos goles).

No obstante, la pobre campaña rossoblú y su discreto rendimiento le han pasado factura con una drástica reducción de su tasación a sus 25 años de edad y con contrato hasta el 30 de junio de 2028. A Manu Fajardo le gustaba y gusta aún el perfil del danés.

Mandragora, renovado y perjudicado por la caótica temporada de la Fiorentina

También perjudicado por la pésima campaña de su equipo, una Fiorentina que ha sufrido para mantener la categoría, llegando a estar en posición de descenso y situación extrema, Rolando Mandragora ha visto como su valor se ha desplomado hasta los nueve millones de euros, cuando en verano ascendía a 12.

El Betis insistió en su fichaje, pero el club viola se cerró en banda y ya con la temporada avanzada logró finalmente ampliar su contrato hasta 2028.

El Betis ha permanecido pendiente del napolitano, pues encaja perfectamente en el tipo de futbolistas que necesita, si bien, a pesar de su bajada de cotización, su ampliación permite a los italianos tener la sartén por el mango más allá de que quizás pueda pedir menor que hace un año tras un curso para olvidar. El pivote de 28 años ha disputado un total de 3.072 minutos repartidos en 47 partidos, con un saldo de ocho goles y cinco asistencias, por lo que su tasación ha bajado arrastrado por la campaña decepcionante de la Fiorentina.

Asllani, dos cesiones y un millón menos tras no considerar la opción bética

Por último, la caída del valor del albanés Kristjan Asllani ha sido la menos dramática, pero también ha sido el curso con más sobresaltos, pues, tras no cuajar en el Torino, donde alcanzó los 1.155 minutos en 16 encuentros, sin goles ni asistencias, puso rumbo a una liga de menor entidad como la turca para militar en el Besiktas.

En el fútbol otomano gozó de cierto protagonismo, con dos tantos y dos asistencias en 996 minutos, lo que no evitó que haya sido en este tramo cuando su cotización ha pasado de los 13 millones de euros en verano a los 12 actuales. El Besiktas dispone de una opción de compra una vez concluida la cesión.