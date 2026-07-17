Las novedades de los dorsales del Celta de Vigo: del 3 de Marcos Alonso al 14 de Aleix Febas

Los números no son definitivos hasta que arranque la temporada de manera oficial, aunque sí se mantendrán en la mayoría de los casos

Cada temporada los nuevos dorsales suponen un atractivo para los aficionados. Un ritual de cada verano que también se ha producido en el Celta de Vigo con los números de los nuevos fichajes, así como con los cambios de algunos futbolistas que ya estaban en la plantilla celeste. Una relación que, eso sí, no es definitiva y que podría producir alguna variación hasta el inicio del campeonato.

Por ejemplo en el caso de Aleix Febas, uno de los dos fichajes del Celta de Vigo, llevará el 14. El mismo número que lucía en el Elche, su anterior equipo y que en el cuadro vigués libera Álvaro Núñez que pasa a ser el 15 ahora.

El intercambio de dorsales en el Celta tras las salidas de Mingueza y Ristic

Curiosamente el 15 de Álvaro Núñez se produce porque Matías Vecino, que usó ese número la temporada pasada, se queda con el 21 que dejó libre Mihailo Ristic tras su marcha del cuadro vigués.

Otro cambio significativo es el de Marcos Alonso, quien hace algunas semanas renovaba por dos temporadas con el Celta de Vigo. Su nuevo dorsal es el 3, el que liberó Óscar Mingueza, no el 20 que tenía adjudicado la pasada temporada. Del que no hay confirmación aún es del número de Javi Galán, el otro fichaje de la temporada hasta el momento. Sin embargo, todo apunta a que el lateral izquierdo jugará con el 16 a sus espaldas.

También varía de número Miguel Román, que se hace con el 8 y deja atrás el 16 del pasado curso. El que presumiblemente será para Javi Galán. Curiosamente el 8 fue para Fer López en la anterior campaña. De regresar el centrocampista, como se desea, debería elegir otro número. Otra novedad es Javi Rodríguez, quien ya forma parte del primer equipo a todos los efectos y que por lo tanto necesita un número del 1 al 25. El designado para el central será el 20.

Los dorsales que queda libres en el Celta de Vigo

Luego están los números libres que aún no están adjudicados tras las salidas de futbolistas. Son los casos del 4, que pertenecía a Joseph Aidoo, el 11, que lució Franco Cervi, y el 25 de Marc Vidal. Otro que podría quedar momentáneamente sin dueño es el 22 de Hugo Sotelo, quien ultima su salida del Celta de Vigo para jugar como cedido en el Levante.

Aparte están los que son fijos. Es indiscutible que Iago Aspas, en su última temporada como futbolista, llevará el 10. Tampoco apunta a que se moverán otros como el 13 de Radu, el 5 de Sergio Carreira, el 6 de Illaix Moriba, o el 19 de Swedberg. En todo caso algunas de esas dudas podrían despejarse este sábado.

El Celta de Vigo afronta este sábado su primer amistoso de pretemporada. Tras ocho días de trabajo, los de Claudio Giráldez visitan al Sporting de Braga en un encuentro que se repite del verano pasado. Podría ser el estreno de Aleix Febas como jugador celeste, o el primero de la segunda etapa de Javi Galán.