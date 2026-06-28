La portería del Celta de Vigo: deseos y realidades

Los tres porteros del equipo vigués tienen contrato para el próximo curso, aunque la entidad gallega tiene en mente encontrar más competencia para el buen hacer de Radu

La portería del Celta de Vigo con vistas a la temporada que viene cuenta inicialmente con los tres mismos efectivos que acabaron el curso pasado. Iounut Radu, Iván Villar y Marc Vidal. Los tres futbolistas, en situaciones muy distintas, tienen contrato en vigor en una demarcación que aparece entre las que el club vigués pretende mover, aunque no es lo más prioritario.

La hoja de ruta ideal en el Celta es buscar competencia para Radu, quien ofreció máximas garantías en su primer año como futbolista celeste pero que prácticamente monopolizó la meta. De hecho fue el rumano disputó todos los minutos del campeonato liguero del equipo de Claudio Giráldez. Una marca que habla a las claras de la confianza del técnico en el ex del Venezia y también del rendimiento del propio guardameta.

Las prioridades del Celta de Vigo para el mercado de verano

Sin embargo, los primeros pasos en el mercado de verano del Celta de Vigo apuntan hacia otras posiciones como más prioritarias. Dos centrales, un extremo izquierdo, un mediapunta y un extremo es lo que habría pedido Claudio Giráldez inicialmente para un mercado en el que, de momento, únicamente llegó a Balaídos Aleix Febas, como futbolista libre procedente del Elche.

No se olvida la dirección deportiva del Celta de Vigo de la portería, aunque es consciente de las prioridades y que en cualquier caso Radu ofrece garantías más que interesantes. El rumano tiene tres años más de contrato con los celestes y, aunque su citado rendimiento podría llamar la atención de otros clubes, los planes no pasan por una salida. Otra cosa es que apareciera una potente oferta fuera de mercado.

El caso de Iván Villar, con un año más de contrato con el Celta de Vigo, y de Marc Vidal

En segundo término está Iván Villar. El de Aldán tiene un año más de contrato con el Celta de Vigo. El poco protagonismo que tuvo la pasada campaña podría invitar a pensar en una salida. Sin embargo, según señala el Atlántico, los planes del portero pasan por seguir en la entidad celeste y apurar la temporada que tiene por delante.

El canterano no participó la pasada campaña en LALIGA y su rol fue secundario, jugando únicamente cinco partidos. Con todo dos de ellos fueron en la Europa League una competición especial para un canterano que debutó en el primer equipo en 2017 y que está en la primera plantilla de manera interrumpida desde el verano de 2022 cuando regresó de su cesión en el Leganés.

Luego está el caso de Marc Vidal, con dos años más de contrato con el Celta de Vigo, y que no tuvo ni un solo minuto esta temporada a las órdenes de Claudio Giráldez. Todo podría hacer indicar que el castellonense sí podría salir este verano de la disciplina celeste buscando partidos y minutos.

Habrá que esperar en todo caso para ver los pasos del Celta de Vigo en el mercado de verano. De momento la renovación de Iago Aspas y el fichaje de Aleix Febas son las situaciones resueltas.