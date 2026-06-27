La advertencia de Marián Mouriño que va camino de cumplirse

Se acerca el 30 de junio y el club vigués no ha realizado ninguna gran venta para equilibrar las cuentas antes del cierre del ejercicio financiero

Ya lo advirtió Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, hace algunas semanas cuando dijo aquello de que el club gallego no forzaría ninguna salida para cerrar el ejercicio financiero, que acaba el de 30 junio, con saldo positivo. "No vamos a vender por vender", afirmaba la máxima dirigente de la entidad celeste a comienzos del mes de junio.

Unas palabras que toman vigencia a falta de tres días para que se cumpla ese plazo sin que aparezca ninguna venta en el horizonte en el Celta de Vigo. Las circunstancias y el mundo del fútbol a veces son incontrolables, aunque todo apunta a que el destino inmediato antes de que junio eche el cierre no pasa por ninguna venta.

Williot Swedberg e Ilaix Moriba, los futbolistas más apetecibles del Celta de Vigo en el mercado

Dos nombres principales podían aparecer en la quinielas por el mercado que tienen. Son los casos de Williot Swedberg e Ilaix Moriba, dos futbolistas apetecibles para muchos equipos por sus cualidades y sus edades. Por el centrocampista hubo tanteos y cantos de sirena desde la Premier League aunque sin que haya cristalizado hasta el momento en hechos concretos.

Lo señaló también el propio Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, quien esbozó estos detalles públicamente. Propuesta oficial en este momento no tenemos ninguna, pero sí muchos sondeos. Ilaix y Williot son los que más interés generan", comentaba durante la presentación de Aleix Febas.

El fichaje de Aleix Febas y la renovación de Iago Aspas, los dos movimientos del Celta de Vigo

Precisamente el de Febas ha sido el único fichaje que ha sumado el Celta de Vigo a su plantilla hasta la fecha. El centrocampista, que ofreció un rendimiento tan interesante en el Elche la temporada pasada, aterrizaba en Balaídos con la carta de libertad bajo el brazo. Un movimiento que se unía al anuncio también de la renovación de Iago Aspas, que despejaba rápido cualquier tipo de incógnita y se comprometía a jugar un año más con el equipo celeste.

El Mundial y le falta de movimientos de manera generalizada en el mercado son condicionantes que también han influido en el propio Celta de Vigo, que se mueve con prudencia en estos primeros compases de la ventana de verano. En el horizonte aparecía la necesidad de una venta para cuadrar las cuentas, aunque Marián Mouriño ya marcó la hoja de ruta para un equipo que nuevamente volverá a jugar la Europa League de la mano de Claudio Giráldez.

El Celta necesita aligerar su plantilla que cuenta con 28 efectivos

Las ventas ayudarían a equilibrar números, aunque no es solo una cuestión económica. El Celta de Vigo cuenta en estos momentos con 28 efectivos para iniciar la pretemporada que arrancará el 6 de julio. Necesita también aligerar la plantilla por mera cuestión de fichas para hacer hueco a los jugadores que puedan llegar.

También tiene el Celta de Vigo algunos asuntos pendientes claros. Todo hace indicar que Marcos Alonso renovará con los vigueses y que Óscar Mingueza, que acaba contrato también en junio, emprenderá una nueva aventura lejos de Balaídos. El lateral izquierdo o el mediocampo son algunos de los puestos señalados por la dirección deportiva para sumar efectivos, también las ventas marcarán las necesidades del equipo celeste.