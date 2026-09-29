La Premier League culpa oficialmente al Manchester City: "Rompieron las reglas de forma sistemática durante una década"

La competición inglesa ha declarado culpable de la mayoría de las irregularidades financieras de las que se le acusó en febrero de 2023. Mientras, en el club británico tratan de defenderse a toda costa

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023. El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", informó la Premier en un comunicado emitido este martes.

Según lo dispuesto por esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un "plan encubierto" por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club.

De este modo, el City era capaz de registrar en sus cuentas unos gastos operativos muy inferiores a los reales, además de otras irregularidades financieras. "El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad de los auditores y los entes futbolísticos", señala la Premier.

"La comisión concluyó que el club claramente intentó saltarse las reglas de la Premier League", añade. Asimismo, indica que si el City hubiera presentado las cuentas reales, habría roto tanto el control económico de la Premier como el de la UEFA de "forma significativa".

Además, la Premier insiste en la escasa cooperación del City y subraya que el club hizo esfuerzos para frenar y frustrar la investigación. Ahora, la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga. El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

El presidente ejecutivo de la Premier League lo deja bien claro

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, aseguró que el caso contra el Manchester City es el "más importante de la historia de la liga" y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática" durante una década".

"Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Esta decisión detalla cómo el club sistemáticamente rompió las reglas de la Premier durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier de llevar este caso contra el City. Aunque el proceso haya sido largo y difícil, la Premier mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de forma independiente", dijo Masters.

que han sido aprobadas por los clubes, son respetadas para proteger la integridad de la competición. Es lo necesario para que la liga sea competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos esto muy en serio"."Este caso y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League. Hay elementos que aún tienen que ser decididos, como la sanción, pero ahora que tenemos esta decisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en la etapa restante del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió el directivo.Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El Manchester City se defiende

El Manchester City, por su parte, se ha mostró "decepcionado y sorprendido" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras y aseguró que es "inocente" y que apelará dicha resolución.

"El Manchester City está decepcionado y sorprendido por la opinión de la comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe una gran cantidad de pruebas que apoyan este caso. El club actuará con determinación y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y jurídicos pertinentes", afirma el City en un comunicado.

El Manchester City ahora perseguirá una apelación sobre la base de que esta opinión (la de la Premier) contiene errores y no es segura. El club ha respetado escrupulosamente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la directiva de la Premier League actuaría como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Como es lógico, el club tiene limitaciones a la hora de hacer más declaraciones hasta que concluyan todos los procedimientos futuros", añade.