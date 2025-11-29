Unicaja apunta alto en su nuevo fichaje

El norteamericano Chase Audige llegará para suplir a un Xavier Castañeda que no se ha adaptado a Unicaja.

Unicaja presentó este pasado jueves a Augustine Rubit, un refuerzo que eleva el nivel de la pintura en el equipo malagueño. Se trata de un jugador que tiene una larga trayectoria en equipos de Euroliga en los últimos años y que no va a llegar solo.

Aunque desde hace semanas se viene rumoreando la posibilidad de que Xavier Castañeda deje el equipo andaluz, no acababa de suceder. Sin embargo, todo se desató en la presentación. Al contrario de lo que suele suceder cuando se les pregunta sobre ello, el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, confirmaba esta posibilidad y reconocía que sustituirlo era el objetivo.

El ex del Betis primero trató de echar balones fuera al asegurar que siempre están "en el mercado", pero luego elogió al jugador y reconoció que no se había adaptado y por eso le buscaban sustituto. "No lo escondo esta vez. A pesar de que su actitud es impresionante, cómo trabaja día a día, por unas cosas u otras las cosas no están saliendo. Entonces, tenemos que estar pendientes del mercado por si hay alguien que pueda mejorar la situación de estar aquí. Ahora hay que estar con los dedos cruzados porque tenemos seis jugadores, más Marcus Moller, más una jugadora del femenino con sus selecciones", advertía Rodríguez.

El director deportivo del conjunto malagueño dejaba claro los problemas a los que se enfrenta Unicaja, que ha ocupado la plaza de extracomunitario que tenía con Augustine Rubit. "Augustine tiene pasaporte americano y ahora es más complejo encontrar un jugador europeo, americano con pasaporte, Cotonú... Hay diferentes opciones, pero no son sencillas, con el suficiente nivel para poder venir a jugar aquí o que nos puedan ayudar para hacer mejor al equipo. En ello vamos a estar siempre. Hay que estar preparado porque no sabes qué puede ocurrir”, señalaba Juanma Rodríguez.

Chase Audige debería llegar la próxima semana

De esas opciones la principal es un Chase Audige, que tiene pasaporte jamaicano -es estadounidense- y cuenta como Cotonú. El actual base del Bosna Sarajevo está con su selección y, si nada ocurre, se podría anunciar su fichaje por Unicaja a la conclusión del partido que tiene ante Puerto Rico en la madrugada -en España- del lunes al martes. Esta pasada madrugada ya hubo un primer enfrentamiento entre ambas selecciones, en el que Jamaica sorprendió a su rival (92-90) con una gran actuación del futuro base de Unicaja. La idea es que se incorpore al equipo antes del próximo fin de semana, cuando Unicaja retoma la competición.

Chase Audige es un jugador exterior nacido en Brooklyn, Nueva York, de 26 años y 1,93 metros, que vive su segundo año en Europa después de que la pasada temporada jugará en el Filou Oostende, con el que se enfrentó a Unicaja, y en ésta, firmara por el Bosna Sarajevo bosnio. Antes de aterrizar en Bélgica hizo la pretemporada de 2023 con los Washington Wizards, con los que firmó un contrato de un mes y ha jugado las ligas de verano de la NBA con los Miami Heat (2023) y los Chicago Bulls (2024), sin que finalmente resultara elegido.

Tanto en el Oostende como en el Bosna ha mostrado sus dotes en ataque, pero sobre todo en defensa, algo que habrá sabido valorar Ibon Navarro a la hora de dar el OK al fichaje.

Unicaja, mientras tanto, guarda silencio mientras negocia la salida de Xavier Castañeda, que podría seguir en la ACB o marcharse a Francia.