La Real recompra a Javier Soroeta ante el interés de Athletic Club y Alavés

El club donostiarra recupera a uno de sus jóvenes talentos tras una tremenda explosión goleadora en el Real Unión de Irún; el delantero había captado la atención de grandes clubes vascos y en Zubieta han decidido adelantarse para evitar sorpresas

La pelea por el talento vasco vuelve a protagonizar un fichaje express en los despachos de Zubieta. Cuando parecía que Javier Soroeta estaba definitivamente fuera del interés de la Real Sociedad, el club txuri urdin ha cambiado de postura radicalmente para recuperar al delantero donostiarra después de la fuerte presión ejercida por otros equipos vascos, especialmente Athletic Club y Deportivo Alavés, muy interesados en la captación del jugador. La entidad guipuzcoana ha ejecutado finalmente la opción de recompra que se había guardado sobre el atacante y ha cerrado su regreso hasta 2028.

La operación se ha acelerado en cuestión de pocos días. El gran rendimiento del delantero en el Real Unión de Irún, donde ha firmado 15 goles y ha repartido dos asistencias en 28 partidos en Segunda RFEF, había provocado que varios clubes se posicionaran para intentar incorporarlo este verano. Athletic y Alavés ya habían mostrado movimientos importantes para convencer al jugador y llevarlo a sus respectivos filiales. Incluso desde fuera de Euskadi también existía seguimiento a su situación.

La Real cambia de idea

Lo más llamativo del caso es el giro radical que ha dado la Real Sociedad respecto al futuro del atacante. Hace apenas unas semanas todo apuntaba a que el club donostiarra no iba a ejecutar la cláusula de recompra pactada con el Real Unión. De hecho, esa sensación había abierto completamente la puerta a que Athletic y Alavés intensificaran sus contactos. Sin embargo, el crecimiento del futbolista durante la temporada y el riesgo de verlo vestido con otra camiseta vasca han terminado provocando un cambio de estrategia en Zubieta. La Real ha reaccionado antes de que expirara el plazo y ha decidido recuperar a un delantero al que conoce perfectamente desde su etapa formativa.

El movimiento también responde a una necesidad deportiva evidente. El Sanse necesita reforzar su parcela ofensiva tras varias salidas importantes y considera que Soroeta puede ser una pieza muy útil para el próximo proyecto del filial. Se desconoce cuánto ha pagado por recuperar al futbolista, aunque es evidente que su valor de mercado se ha multiplicado exponencialmente en los últimos seis meses hasta alcanzar los 400.000 euros. El donostiarra firma hasta el final de la temporada 2027/2028.

En la Real consideran que esta recompra será una operación muy rentable a medio plazo. Hace apenas unos meses parecía un futbolista prácticamente descartado para el proyecto de Zubieta. Hoy, en cambio, vuelve convertido en uno de los delanteros jóvenes más cotizados del fútbol vasco.

Un delantero que se ha disparado en Irún

La temporada de Javier Soroeta no ha pasado desapercibida para nadie en el fútbol vasco. A sus 21 años, el atacante ha dado un salto importante en el Real Unión, convirtiéndose en una de las referencias de ataque del grupo. El delantero ha destacado especialmente por su movilidad, su capacidad para atacar espacios y su facilidad para encontrar el gol. Además, su crecimiento físico y táctico durante este curso ha reforzado todavía más la sensación de que se trata de un futbolista con mucho margen de progresión.

En Zubieta siempre había existido buen concepto sobre el atacante, aunque el club consideró en su momento que necesitaba salir para continuar evolucionando. Esa decisión parecía inamovible hace unos meses, pero el contexto ha cambiado completamente después de ver su explosión en Segunda RFEF.

Athletic y Alavés apretaron hasta el final

La irrupción de Athletic Club y Deportivo Alavés ha sido decisiva para que la Real acelerara la operación. En Lezama valoraban muy positivamente el perfil del delantero para reforzar al Bilbao Athletic, especialmente por su juventud y por encajar perfectamente dentro de la política de captación del club rojiblanco.

El Alavés, por su parte, también veía en Soroeta una apuesta interesante para su estructura de cantera, con la intención de incorporarlo inicialmente al filial y seguir de cerca su evolución.

La posibilidad de perder definitivamente a un jugador formado en Zubieta rumbo a un rival directo en la captación de talento terminó activando las alarmas en la Real Sociedad. Finalmente, el club donostiarra ha decidido mover ficha antes de quedarse sin margen de reacción.

Competencia ofensiva en el Sanse

Ahora, Javier Soroeta regresará a la disciplina txuri urdin para incorporarse al Sanse, donde tendrá competencia importante en ataque. La idea del club es que pueda seguir creciendo en un contexto exigente y dar un nuevo paso en su evolución. El delantero compartirá frente ofensivo con jugadores como Gorka Carrera, Dani Díaz o Arkaitz Mariezkurrena en un filial que seguirá apostando por un fútbol vertical y dinámico.