Reunión de Edin Terzic y Mikel González para tomar las primeras decisiones en el Athletic

El entrenador alemán ha estado conversando con el director deportivo para preparar lo mejor posible la pretemporada y la campaña que están a la vuelta de la esquina. El germano, que asume el reto de hacer regresar al Athletic a la parte alta de la clasificación de LaLiga, ha tenido un mensaje para la afición

Edin Terzic se ha dejado ver por primera vez en Lezama, ciudad deportiva del Athletic Club, en donde ha tenido una primera toma de contacto con la dirección deportiva del club vasco liderada por Mikel González para tomar las primeras decisiones de cara a la pretemporada y también para la campaña en la que el objetivo del equipo rojiblanco es volver a quedar, al menos, entre los seis primeros clasificados. Edin Terzic también ha tenido un mensaje para la afición del Athletic Club.

Edin Terzic se reúne con la dirección deportiva del Athletic Club

Edin Terzic y Mikel González, como director deportivo del Athletic Club, han mantenido una primera toma de contacto para tomar ciertas decisiones importantes de cara a una pretemporada que comienza a mitad de julio. El entrenador germano se va a reunir periódicamente con el club, pero esas conversaciones son importantes ya que se puede abordar el futuro de algunas futbolistas que están en plantilla así como la preparación durante el verano.

Una de las patatas calientas que tiene el Athletic Club y Edin Terzic, en particular, es que el entrenador alemán tendrá que decidir con qué futbolistas cuenta y con cuáles para hacer la pretemporada y la próxima campaña. Terzic se puede encontrar con la situación de que algunos jugadores no quieran dejar el Athletic Club como es el caso de Urko Izeta que antes de marcharse quiere darse una oportunidad más e intentar convencer al alemán.

Otra de las decisiones que tiene que tomar Edin Terzic es si cuenta con jugadores como Peio Canales o Beñat Gerenabarrena, que han dado un buen nivel en la Segunda división.

De este modo, Edin Terzic tiene que tomar decisiones importantes en sus primeras semanas como entrenador de un Athletic Club que lo ha elegido como relevo de Ernesto Valverde.

Edin Terzic le mando un mensaje de compromiso a la afición del Athletic Club

Edin Terzic ha aprovechado esta oportunidad para mandarle un mensaje de compromiso con el trabajo a la afición de un Athletic Club que terminó la temporada pasada muy desmotivada con su equipo después de que no consiguiera estar en la pelea por clasificarse para disputar competición europea en la campaña que va a empezar en el mes de agosto.

El alemán ha mandado un mensaje motivador a través de la página web del Athletic Club. "Kaixo athleticzales! En unas semanas, empieza la temporada y no puedo esperar a volver al césped y empezar a trabajar con un equipo de nuevo. El hecho de que este equipo sea el Athletic es un honor y me hace sentir muy orgulloso y feliz. Tengo muchas ganas de veros y conoceros pronto. Estoy ansioso por sentir San Mamés y empezar a construir momentos y recuerdos únicos juntos. Nos vemos, Aupa Athletic!".