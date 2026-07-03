Mundial 2026 | Partidos de hoy 3 de julio: horarios y dónde ver en TV, juegan Portugal - Croacia, Suiza - Argelia y Australia - Egipto

Tres partidos tendrán lugar este viernes 3 de julio, destacando el primero entre Portugal y Croacia, uno de los más destacados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que mandará para casa a una de las dos selecciones.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 están llegando a su recta final, con dos días por delante que decidirán la suerte de hasta diez selecciones, que se juegan clasificarse a octavos. Hoy viernes 3 de julio hasta seis combinados se enfrentarán, empezando por un apasionante Portugal - Croacia, que determinará el camino de estrellas como Cristiano Ronaldo, por un lado, y Luka Modric, por otro, entre muchas otras.

Portugal se las ve con la siempre exigente Croacia

Portugal ha finalizado su fase de grupos como segundo, con cinco puntos, por encima de RD Congo y de Uzbekistán, pero por debajo de Colombia. El combinado de Roberto Martínez logró vencer un partido y empatar los otros dos, sobre todo el que les enfrentó a la selección dirigida por Néstor Lorenzo, en el encuentro celebrado en el Hard Rock Stadium en el que no hubo goles. Sin embargo, el rival ahora tampoco será nada fácil: Croacia.

Los de Zlatko Dalić empezaron con malas señales el Mundial 2026, ya que cayeron derrotados frente a Inglaterra, pero reaccionaron en los dos otros partidos de la fase de grupos, consiguiendo dos victorias importantes ante Panamá y Ghana que le clasificaron a dieciseisavos de final. Luka Modric volverá a liderar a su selección en una cita de máxima exigencia, junto a otros como Livakovic, Kovacic, Vlasic o Sucic, goleadores en el último choque.

Cuatro selecciones se miden en dieciseisavos de final tras una fase de grupos con diferentes sensacioens

Suiza destacó en la fase de grupos con dos victorias y un empate, quedando primera por delante de Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar. Se medirán a Argelia, que se ha colado en los dieciseisafos de final del Mundial 2026 tras quedar terceras y habiéndose enfrentado a Argentina, Austria y Jordania, por lo que avanzó como una de las mejores terceras clasificadas del torneo.

Por último, Australia fue de mejor a peor en la fase de grupo, comenzando con una victoria ante Turquía, pero perdiendo frente a Estados Unidos y venciendo a Paraguay. Pese a ello, han conseguido clasificarse a dieciseisavos de final, dónde se medirán a Egipto. Los de Hossam Hassan tendrán la oportunidad de avanzar hacia los octavos tras tres partidos dónde no han dejado las mejores sensaciones pero no han caído derrotados

Horario de los partidos de hoy 3 miércoles de julio

En primer lugar, el encuentro entre Portugal y Croacia abrirá la jornada de hoy viernes 3 de julio, que dará comienzo a partir de las 1:00 (hora española) en el BMO Field de Toronto. El combinado de Roberto Martínez intentará buscar un huevo en los octavos de final del Mundial 2026, con una selección repleta de grandes jugadores. En segundo lugar, el Suiza - Argelia empezará a las 5:00 (hora española), desde el BC Place de Vancouver.

Por último, Australia y Egipto se enfrentarán desde las 20:00 (hora española) en el AT&T Stadium de Arlington. Los de Tony Popovic se clasificaron a dieciseisavos de final tras quedar segundos de su grupo al firmar una victoria, una derrota y un empate. Por su parte, los de Hossam Hassan terminaron en la misma posición al registrar dos empates y un triunfo, ante Nueva Zelanda en la segunda jornada de la fase de grupos.

Horario y dónde ver en tv los partidos de hoy 1 de julio de dieciseisavos de final del Mundial

El Portugal - Croacia, Suiza - Argelia y Australia - Egipto se podrá seguir a través de DAZN y Movistar+. Además, todo lo que suceda en los tres partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 se podrá seguir de manera online a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo, con análisis y previas de los diferentes choques que van a tener lugar hoy viernes 3 de julio.