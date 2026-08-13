Luis Enrique, entrenador del PSG, tras conquistar la Supercopa de Europa: "Haremos todo lo posible por lograr la tercera Champions"

Luis Enrique demuestra su ambición justo después de que el PSG se proclame campeón de la Supercopa de Europa, apuntando alto hacia una nueva Champions League y plantando cara al Real Madrid

El París Saint-Germain acaba de conquistar la Supercopa de Europa, después de derrotar al Aston Villa por 2-1, el equipo que consiguió ser campeón de la Europa League. De esta forma, el equipo de Luis Enrique empieza la nueva temporada de la mejor forma posible, con un título. Pero los objetivos del conjunto parisino son mucho más grandes y ya apuntan a la tercera Champions consecutiva, algo que sólo ha logrado el Real Madrid.

El técnico español ha mostrado su orgullo por el juego del equipo, que ha vuelto a demostrar que es el 'coco' de Europa. Por ello, ya piensan en la máxima competición, de la que son vigentes campeones.

La ambición de Luis Enrique con el PSG: Apunta a la Champions y al Real Madrid tras ser Supercampeones de Europa

Las declaraciones de Luis Enrique, técnico del PSG, han estado cargadas de ambición. "¿Ganar la tercera Liga de Campeones?. Debemos seguir por este camino. Pero también importa la forma en que ganamos" ha explicado sobre su gran objetivo para la próxima temporada, demostrando su hambre por seguir ampliando su más que destacado palmarés.

"Queremos más. Haremos todo lo posible por lograr la tercera Champions. Queremos dominar no solo en Francia sino en toda Europa", ha reconocido el español, que se fija en el logro que únicamente el Real Madrid ha conseguido en toda la historia de la competición. Además, es consciente de que tiene un equipo capaz de completar esta hazaña. "Es muy fácil motivar a estos jugadores, aman lo que hacen... Es una situación casi perfecta" añade, explicando también su gran rendimiento en la Supercopa para levantar un nuevo título.

Luis Enrique explica la victoria del PSG contra el Aston Villa en la Supercopa de Europa

"No estoy sorprendido. Conozco perfectamente a los jugadores... Ha sido muy complicado, como el año pasado", ha reconocido Luis Enrique, que se ha topado con un combativo Aston Villa dirigido por Unai Emery. Los ingleses fueron capaces de empatar tras el primer gol del PSG y se quedaron cerca de repetirlo, aunque finalmente los franceses ganaron el título por 2-1.

"Hay que destacar lo que ha hecho el equipo porque no es fácil con solo unos días de entrenamiento" agrega el técnico asturiano, que ha puesto en valor el gran partido del PSG a pesar de haber disputado sólo dos partidos de pretemporada. Además, explica cuál ha sido la clave de su victoria. "Controlamos mejor el partido", resumió Luis Enrique, que también ha valorado el buen trabajo del Aston Villa, que ha sido capaces de ponerles en aprietos.

"Es tan difícil ganar consecutivamente, hay que aprovecharlo, ser ambiciosos, profesionales para intentar ganar todo de nuevo. Eso es la ambición" concluye, dejando claro que el PSG, supercampeón de Europa, va a por más. Su próximo reto es la conquista de otro título, la Supercopa de Francia, disputando el partido contra el Lens el próximo domingo.