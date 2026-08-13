Unai Emery, tras perder otra Supercopa de Europa: "A pesar de todo, estamos orgullosos de lo que hemos logrado"

El técnico español del Aston Villa, Unai Emery, explica cómo ha vivido la derrota en la Supercopa de Europa frente al PSG, poniendo en valor el mérito de su equipo a pesar de las notables bajas

Unai Emery ha perdido una final europea. Hay que destacarlo porque no suele pasar mucho, pero ya sufrió hace años la derrota en una Supercopa de Europa. Esta vez, como entrenador del Aston Villa, tampoco ha podido conquistar la Supercopa de Europa. Los ingleses han caído frente al París Saint-Germain de Luis Enrique, que se han impuesto por 2-1 para levantar el primer título de la temporada.

A pesar de la derrota, el técnico español ha mostrado todo su orgullo por el gran partido que ha realizado su equipo frente al 'coloso' de Europa, poniendo en apuros al campeón de la Champions League. Además, ha explicado que las bajas que ha tenido en la convocatoria han sido importantes, aunque no busca excusas.

Unai Emery tira de orgullo a pesar de la derrota del Aston Villa en la Supercopa de Europa

"Uno nunca puede estar feliz por perder, pero la forma que competimos y la respuesta que dimos en el campo todo el tiempo nos hacen estar satisfechos" ha explicado el entrenador español en sus declaraciones tras perder la Supercopa de Europa, aunque por sólo un gol de diferencia. El conjunto parisino se adelantó con un tanto de Kvaratshkelia, pero su equipo dio un salto de calidad en su juego y Pacho puso las tablas para seguir peleando por el título en la segunda parte.

Sin embargo, ya no pudieron contestar al tanto decisivo de Doué. "Tuvimos oportunidades de marcar. Estamos orgullosos a pesar de todo de lo que hemos logrado" reconoció Emery, consciente de la importancia de plantar cara al campeón de Champions, además de haber logrado la Europa League y un cuarto puesto en la Premier League el pasado curso.

Emery explica las importantes bajas del Aston Villa para enfrentarse al PSG en la Supercopa de Europa

El entrenador del Aston Villa no pudo contar con jugadores como el 'Dibu' Martínez, Ezri Konsa y Ollie Watkins, debido a que llegaron a las rondas final del Mundial y aún tienen descanso. "Se incorporarán a la plantilla a partir de ahora. El sábado volvemos a jugar un partido de preparación pero no estarán ellos aunque comenzarán a entrenar", expresa Emery, una decisión propia que defiende a pesar del resultado.

"Queríamos darles cuatro semanas de descanso porque la temporada fue dura y exigente y creo que es mejor trabajar con jugadores en plena forma. Ahora es el momento de descansar. Estoy contento con la decisión que tomé y con cómo respondieron algunos jugadores" añade sobre la ausencia de estos futbolistas.

"En líneas generales podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido. Se necesita algún cambio pero tenemos confianza" concluye el español tras su derrota contra el PSG, pero con la conciencia muy tranquila por el gran partido realizado y el buen juego ofrecido.