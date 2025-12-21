Dybala le dice no a Boca en enero, pero deja la puerta abierta para 2026

Paulo Dybala ya definió su postura y le comunicó a Boca que no llegará en enero, aunque dejó abierta la chance de vestir la azul y oro a partir de mediados de 2026

La posibilidad de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors deberá esperar. El campeón del mundo con la selección argentina ya tomó una decisión firme respecto a la próxima temporada: no se moverá de Roma en el mercado de enero. Si bien el interés del club xeneize es real y concreto, el futbolista prioriza respetar su contrato vigente en Italia.

La respuesta que recibió Boca

Desde Brandsen 805 aguardaban una definición y finalmente llegó. El entorno de Dybala le comunicó a Boca que su arribo en este mercado invernal es imposible, principalmente por una cuestión contractual y personal. El atacante de 32 años tiene vínculo con la Roma hasta mediados de 2026 y su intención es cumplirlo hasta el final.

Sin embargo, la negativa no fue un portazo definitivo. Todo lo contrario: la puerta quedó abierta para junio de 2026, momento en el que el jugador quedará en libertad de acción y podrá negociar sin intermediarios su futuro deportivo.

Riquelme no baja los brazos

La dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya contemplaba este escenario. Sacar a Dybala antes de tiempo era una operación compleja y costosa. Por eso, la estrategia ahora apunta a esperar el final de su contrato y avanzar con una propuesta formal cuando el delantero quede libre.

La idea del Consejo de Fútbol es tentar al campeón del mundo con un proyecto deportivo ambicioso, que incluya protagonismo internacional y un rol central dentro del equipo, algo que Boca puede ofrecerle.

El rol del entorno familiar

Las versiones sobre el futuro de Dybala se vieron reforzadas por las declaraciones de su suegra, Catherine Fulop, quien dejó entrever que el regreso a la Argentina es una posibilidad concreta, aunque no inmediata. Según explicó, existen cuestiones familiares que hoy pesan más que cualquier negociación deportiva.

La llegada de su primer hijo, prevista para marzo, y la estabilidad actual en Roma son factores determinantes. “Si se da, será más adelante”, deslizó, alimentando la expectativa del mundo Boca sin generar falsas ilusiones a corto plazo.

Un antecedente que invita a soñar

En el club recuerdan un caso similar: Leandro Paredes. El mediocampista tampoco pudo regresar en un mercado de enero y finalmente se sumó a mitad de año. Ese antecedente fortalece la confianza de Boca en que la espera puede tener final feliz.

Por ahora, no hubo oferta formal ni cifras sobre la mesa. El contacto fue apenas exploratorio, con la intención de dejar clara la postura del club y conocer la del futbolista.

Presente deportivo y futuro abierto

Mientras tanto, Dybala continuará en la Roma, donde volvió a sumar minutos como titular tras algunos partidos relegado. Desde el 1° de enero, el jugador ya está habilitado para negociar libremente su próximo destino, aunque la renovación con el conjunto italiano no aparece como una prioridad.

Con seis meses por delante y múltiples factores en juego, Boca espera su momento. La ilusión de ver a La Joya en La Bombonera sigue viva, aunque el reloj marque paciencia como palabra clave.