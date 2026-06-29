Comunicado oficial del Real Madrid sobre Nico Paz: venta y posible recompra

El club blanco traspasa al futbolista hispano-argentino al Como 1907 por expreso deseo del jugador, aunque se guarda una opción unilateral para recuperarlo en 2027; las cifras de la operación son realmente cuantiosas

El Real Madrid vende a Nico Paz al Como pero se guarda una opción de recompra.Imago

El regreso de Nico Paz al Real Madrid no se producirá finalmente, al menos este verano. El club blanco ha hecho oficial un acuerdo con el Como para que el internacional argentino continúe en el conjunto italiano, una operación que supone la venta definitiva del 100% de sus derechos al equipo dirigido por Cesc Fàbregas, aunque el conjunto blanco se reserva una baza estratégica de cara al futuro con una opción unilateral de recompra para el verano de 2027.

No es una despedida definitiva. El 'traspaso' parece más bien un aplazamiento ya que la entidad madridista no pierde por completo el control del jugador.

Ahora bien, las cifras de la operación son cuantiosas. La venta al Como rondaría los 60 millones de euros y responde al deseo del propio futbolista, decidido a seguir creciendo en un equipo donde se ha convertido en la gran referencia ofensiva y donde disputará la próxima edición de la Champions League.

El Real Madrid no pierde del todo el control

Aunque el Como pasa a ser el propietario absoluto de los derechos del jugador, el Real Madrid ha blindado la operación para no perder definitivamente a uno de los talentos con mayor proyección surgidos de Valdebebas.

El acuerdo contempla una opción unilateral de recompra para el verano de 2027, cifrada, según trasciende, en 80 millones de euros. Además, si finalmente decide no ejecutar esa cláusula, el club blanco conservará un derecho de tanteo sobre cualquier futura venta del futbolista.

Visto de otra manera, el Real Madrid renuncia a recuperar a Nico este verano, pero mantiene abierta la puerta para hacerlo dentro de un año si su evolución continúa siendo la que se espera.

Nico Paz apuesta por seguir creciendo

La decisión ha partido del propio jugador. Nico Paz entendía que regresar ahora al Santiago Bernabéu suponía encontrarse con una competencia enorme y con pocas garantías de minutos.

En el Como, en cambio, se ha convertido en una pieza absolutamente imprescindible para Cesc Fàbregas. Durante las dos últimas temporadas ha disputado 75 partidos oficiales, firmando 19 goles y 17 asistencias, unos números que le han consolidado como uno de los futbolistas jóvenes más cotizados del fútbol europeo.

Con el conjunto italiano disputará la próxima Champions League tras completar una histórica clasificación para la máxima competición continental.

Cesc logra retener a su gran estrella

Cesc Fàbregas ha tenido un peso muy importante en esta operación. El técnico catalán ha insistido durante semanas a la dirección deportiva del Como para realizar el importante esfuerzo económico que exigía el Real Madrid. La inversión es elevada y condiciona buena parte de la planificación deportiva del club, pero el convencimiento del entrenador ha terminado siendo determinante.

Para Cesc, Nico Paz representa el líder sobre el que construir un proyecto que aspira a consolidarse entre los grandes del fútbol italiano y europeo.

El comunicado oficial del Real Madrid

El club blanco anunció la operación mediante un comunicado muy breve, prácticamente idéntico al publicado por el Como.

"El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano. Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028".

El texto deja claro que la continuidad del argentino responde al deseo del futbolista y confirma que el Real Madrid mantiene el control de una posible vuelta dentro de un año.

"He decidido que la mejor opción para mi carrera en este momento es quedarme en el Como por otro año, el club que me dio la oportunidad de crecer. Personalmente creo que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid", ha expresado el futbolista.

Un negocio redondo para todas las partes

De esta forma, la operación termina satisfaciendo a todos los protagonistas. El Como consigue asegurar la continuidad de la gran estrella de su proyecto de cara a su participación en la próxima Champions League.

Nico Paz seguirá disfrutando del protagonismo que buscaba para completar su crecimiento futbolístico.

Y el Real Madrid obtiene una importante inyección económica sin renunciar por completo a recuperar al jugador si confirma las enormes expectativas que ha generado.