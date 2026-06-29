Modric despeja las dudas sobre su vuelta al Real Madrid con Mourinho

El croata se ha referido al regreso del portugués al banquillo madridista, que fue precisamente el técnico que le llevó a él al Santiago Bernabéu en el verano de 2012

Luka Modric, que sigue demostrando sus cualidades con la selección de Croacia en el Mundial, se ha referido a la llegada de Jose Mourinho al banquillo del Real Madrid, quien fue precisamente el entrenador que lo llevó al equipo del Santiago Bernabéu. El croata ha ironizado sobre una posible vuelta al conjunto blanco.

Modric, en declaraciones a Onda Cero, fue cuestionado por la vuelta de Mourinho al Real Madrid y si lo había llamado. "No, no, que no me llame. Le deseo suerte como siempre, es un grande, uno de los mejores. Tengo un cariño especial por él", respondió el croata que, tras vencer con su selección a Ghana, se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en los dieciseisavos de final del Mundial.

El incierto futuro de Modric mientras sigue plenamente vigente en el Mundial con Croacia

El futuro de Modric después del Mundial es incierto. El futbolista tiene la opción de continuar un año más en el Milan, aunque no ha aclarado qué hará. Las especulaciones señalan desde la posibilidad de que siga, hasta que cuelgue las botas y que incluso se uniera al Real Madrid con algún cargo fuera de los terrenos de juego.

El caso es que a sus 40 años Modric continúa mostrando su clase en el Mundial con Croacia. El centrocampista fue titular en los tres partidos de la fase de grupo de su selección, esto es contra Inglaterra, Panamá y Ghana. Incluso en el duelo contra los africanos disputó el partido completo y dio la asistencia de gol a Vlasic en el 2-1 final. Ahora le espera Portugal en los dieciseisavos de final.

Modric llegó al Real Madrid de la mano de Mourinho en 2012

La etapa de Modric en el Real Madrid comenzó en el verano de 2012, con Jose Mourinho en el banquillo madridista al que ahora regresa. El croata era firmado por la entidad presidida por Florentino Pérez a cambio de 35 millones de euros procedente del Tottenham. Una importante apuesta por un futbolista que había brillado en la Eurocopa de 2012 y que con el paso del tiempo dejó su huella en el equipo blanco.

El paso en números de Modric por el Real Madrid fue realmente llamativo. El centrocampista disputó 597 partidos con la elástica madridista, en los que marcó 43 goles y dio 95 asistencias. Con el paso del tiempo formaría una pareja inolvidable con Toni Kroos para comendar el mediocampo de los madridistas.

El palmarés de Modric en el Real Madrid también es apabullante en las trece temporadas en las que estuvo, las que fueron desde la 12/13 hasta la 24/25. Fueron 28 títulos. Conquistó seis Champions League, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. El futbolista con más campeonatos en la historia de la entidad.

Además, a nivel individual, Modric conquistó el Balón de Oro en el año 2018, además del The Best de la FIFA y el trofeo al Jugador del Año de la UEFA.