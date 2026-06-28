El padre de Nico Paz y la decisión de que su hijo siga en el Como: "Ha sido difícil porque el Real Madrid lo quería mucho"

Pablo Paz, también agente del futbolista, ha confirmado algunos detalles de la operación como la nueva cláusula de recompra que tendrá el club blanco para nuevamente hacerse con el hispano-argentino

Nico Paz, que finalmente jugará en el Como 1907 la temporada que viene, ha tenido unas semanas complejas para resolver su futuro, mientras estaba concentrado con la selección de Argentina para jugar el Mundial. Un asunto del que ha hablado Pablo Paz, padre y agente del futbolista que ha reconocido la difícil decisión que se debía tomar.

"Ha sido una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también los blancos consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento", ha explicado Pablo Paz en declaraciones realizadas Flashscore.

Pablo Paz confirma que el Real Madrid podrá recuperar a Nico Paz en el futuro

El padre, desde Dallas donde presenció el partido en el que su hijo fue titular con Argentina frente a Jordania, ha seguido sobre este asunto: "Si se ejerce la cláusula de recompra, podrá volver a Madrid en el futuro".

Pablo Paz ha explicado que quedan algunos flecos por resolver. "Todavía quedan por definir y ajustar algunos detalles, como por ejemplo el precio", ha manifestado al tiempo que ha señalado que su hijo "está feliz porque en Como se encuentra muy bien y se siente muy valorado".

El deseo de Nico Paz era mantenerse en el Como entrenado por Cesc Fábregas, en el que suma dos temporadas. "Ha sido recibido de la mejor manera y lo tratan con mucho cariño en todos los aspectos. También el lado humano es muy importante y eso lo hace estar tranquilo", ha relatado el padre y agente del hispano-argentino.

Titularidad para Nico Paz en el tercer partido de Argentina tras dos grandes años en el Como 1907

La intención del futbolista era clara después de que en el equipo italiano haya alcanzado un rendimiento más que interesante en las dos campañas en las que ha estado. Un crecimiento de la mano de Cesc Fábregas en el banquillo del Como, que incluso ha llevado a Nico Paz a poder estar en el Mundial con la selección de Argentina, con quien debutó en el último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania siendo titular en el once de Scaloni. Una hora de partido antes de ser suplido por Alexis McAlister.

Nico Paz ha sumado 75 partidos en los dos años en los que ha militado en el Como 1907, al que llegó en el verano de 2024 después de que los italianos pagaran 6 millones de euros al Real Madrid. En esas dos campaña ha firmado 37 goles y ha dado un total de 24 asistencias. Números llamativos en lo individual, también en lo colectivo que han servido para que su equipo terminara por alcanzar un puesto para jugar la Champions League la próxima campaña.

El Real Madrid en todo caso no perderá el control total de Nico Paz. Además de la posibilidad de recomprarlo la temporada que viene, también se queda con parte del pase del futbolista, ya sea para la toma de decisiones de una posible venta a un tercero, o para también recibir parte un hipotético traspaso.m