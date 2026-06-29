La intrahistoria del "Papasito" entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Colombia - Portugal

Los capitanes de Portugal y Colombia se mostraron muy afectuosos antes el partido que medía a ambas selecciones en el Hard Rock Stadium de Miami, fruto una amistad forjada durante tres años en el Real Madrid

El Colombia - Portugal que decidía qué selección acabaría como primera del Grupo K nos dejó un bonito detalle antes de que ambos equipos saltarán al terreno de juego del Hard Rock Stadium de Miami en el que los dos capitanes de ambas selecciones, James Rodríguez por parte de los cafeteros y Cristiano Ronaldo por los lusos, se fundieron en un sentido abrazo además de bromear en el túnel de vestuarios.

Unos segundos que no pasaron desapercibidos y que rápidamente fueron comentados por las redes sociales por muchos aficionados, ya que Cristiano Ronaldo se dirigió al colombiano con un cariñoso "Papasito", al que siguió luego con un: "Hermano, ¿cómo estás, bien?", para ir soltando la tensión del momento, darle un abrazo y hacerse algunas bromas con la que sacar un par de sonrisas.

El colombiano le deseo suerte con un "que vaya bien", a lo que Ronaldo reaccionó con una carcajada y algo más que le dijo al oído pero que no conoceremos, aunque James también reaccionando riendo.

Volvieron a encontrarse de camino al túnel de vestuarios en el descanso y se marcharon charlando hacia vestuarios. Como era de esperar, tras el partido ya en zona mixta, a James le preguntaron por ese afectuoso encuentro con Cristiano Ronaldo y ante los micrófonos de ESPN explicó que se debe a los años que compartieron en el Real Madrid ambos, donde forjaron una estrecha amistad en la que él incluso pasaba muchot tiempo en casa del portugués.

"Hemos hablado. Es un gran amigo de cuando jugábamos en el Real Madrid, es una gran persona también. Hicimos una gran amistad, yo estaba siempre en su casa. Es una gran persona y un ejemplo para todos, mira el cuerpo que tiene con 41 años, lo que hace. Es un gran atleta. Es una persona que admiro mucho y a la que le tengo mucho cariño", explicaba el colombiano y justificando así el cariñoso "Papasito" del crack portugués.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Real Madrid durante tres temporadas, de 2014 a 2017, años en los que conquistaron juntos dos Ligas de Campeones (15/16 y 16/17), una Liga (16/17) y dos Supercopas de Europa (14/15 y 16/17).

James Rodríguez bate récords con Colombia

El pasado fin de semana James Rodríguez se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos jugados en los Mundiales, con un total de 11, en el empate 0-0 de la selección cafetera ante Portugal en Miami que le bajó el telón al Grupo K.

Rodríguez fue el capitán de Colombia y estuvo en el campo del estadio Hard Rock de Miami durante 76 minutos, cuando fue reemplazado por Juan Fernando Quintero. El centrocampista ha superado así a dos grandes leyendas de la selección cafetera como son Carlos 'el Pibe' Valderrama y a Freddy Rincón, con quienes estaba igualado en 10 encuentros. Valderrama y Rincón jugaron con la selección Colombia en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.