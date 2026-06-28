Resultados y clasificación del grupo K tras la última jornada en el Mundial 2026: Colombia manda, Portugal va al lado de España y RD Congo hace historia

La selección cafetera termina primera tras empatar con los lusos de Cristiano Ronaldo, que pasan como segundos, y los Leopardos se meten en dieciseisavos con una remontada histórica ante Uzbekistán

El Grupo K del Mundial 2026 ya tiene dueño y tres selecciones clasificadas. Colombia terminó primera con siete puntos tras empatar 0-0 ante Portugal en Miami, mientras que el conjunto luso aseguró la segunda plaza con cinco.

La gran historia de la jornada la firmó RD Congo, que remontó ante Uzbekistán, ganó 3-1 en Atlanta y accedió a los dieciseisavos como una de las mejores terceras. Los Leopardos celebraron su primera victoria en un Mundial y una clasificación inédita.

Resultados del Grupo K en la última jornada del Mundial 2026

La tercera jornada del Grupo K dejó dos partidos muy distintos, pero con consecuencias directas en la zona noble de la tabla. En Miami, Colombia y Portugal empataron sin goles en un duelo intenso, más abierto de lo que refleja el marcador y con los cafeteros más cerca del triunfo.

El 0-0 bastó a Colombia para cerrar la fase de grupos como líder. El equipo de Néstor Lorenzo llegó a la última jornada con ventaja, defendió su posición y acabó por delante de una Portugal que no arriesgó más de lo necesario para discutir el primer puesto.

En Atlanta, RD Congo vivió una noche histórica. La selección africana empezó por detrás ante Uzbekistán, pero reaccionó en la segunda parte, ganó 3-1 y alcanzó los cuatro puntos. Ese resultado le permitió meterse entre las mejores terceras del Mundial 2026.

Clasificación final del Grupo K del Mundial 2026

Colombia se quedó con el liderato por puntos, tras empatar frente a Portugal. Las victorias ante Uzbekistán y RD Congo dieron al equipo cafetero el margen necesario para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo.

Portugal firmó una fase de grupos sin derrotas, pero con dos empates que le impidieron alcanzar la primera plaza. La goleada ante Uzbekistán infló sus cifras, aunque no le bastó para superar a Colombia en la tabla.

RD Congo fue tercera con cuatro puntos, una cifra suficiente para entrar en dieciseisavos. Uzbekistán, debutante en el torneo, cerró el grupo sin puntuar después de perder sus tres partidos.

Cruces de Colombia, Portugal y RD Congo en dieciseisavos

Colombia jugará los dieciseisavos de final contra Ghana el 3 de julio en Kansas City. El cruce no será sencillo, pero el liderato permite a los de Néstor Lorenzo mirar la eliminatoria con confianza.

Portugal se enfrentará a Croacia un día antes, el 2 de julio, en Toronto. El duelo tiene aroma de eliminatoria grande por nombre, experiencia y peso reciente. Además, el camino puede cruzarse más adelante con España, en la ronda de octavos.

RD Congo tendrá el reto más duro. Los Leopardos se medirán a Inglaterra el 1 de julio, después de una clasificación histórica que ya ha cambiado la dimensión de su Mundial. Llegan como terceros, pero también con la energía de quien acaba de romper una barrera enorme.

La fase de grupos acaba para el Grupo K: Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán

El Grupo K deja tres lecturas claras. Colombia ha sido el equipo más regular, el que mejor ha gestionado los momentos decisivos y el que llega a las eliminatorias con una identidad más reconocible.

Portugal sigue viva, pero no termina de despejar dudas. Tiene talento, nombres y experiencia, aunque el empate ante Colombia dejó la sensación de una selección más prudente que dominante. Ante Croacia tendrá que elevar el nivel.

RD Congo quiere seguir haciendo historia munidalista tras clasificar a su primera ronda eliminatoria, después de haber logrado su primera victoria en una Copa del Mundo. Los Leopardos tienen motivos para festejar e ilusionarse.

Uzbekistán, en cambio, se marcha sin puntos. Compitió mejor ante RD Congo que en los partidos anteriores, pero volvió a caerse cuando el encuentro exigió sostener la ventaja. Su estreno mundialista termina con aprendizaje, pero sin recompensa.

La fase de grupos se cerró con Colombia mandando y RD Congo celebrando como nadie. Portugal sigue en carrera, pero por el camino difícil. Y el Mundial, desde ahora, ya no permite errores ni planteamientos a futuro, todo se decide en los 90 minutos.