Lindsey Vonn desvela otra operación con una imagen que impacta: "El éxito de hoy tiene un significado completamente diferente

La esquiadora norteamericana revelaba que ha sido operada por tercera vez de la grave fractura que se produjo en su pierna izquierda

“Sufrí una fractura compleja de tibia que ahora mismo está estable, pero que requerirá varias cirugías para repararse correctamente”. Las primeras palabras de Lindsey Vonn, menos de 48 horas después de su terrible accidente en el Descenso femenino de los Juegos de Milano Cortina 2026, ampliaban la gravedad de su lesión con respecto a lo que los médicos habían ido transmitiendo sus partes médicos.

La fractura que sufrió, y que provocó los gritos de la esquiadora en la pista que silenciaron a todos los espectadores, tenían en la justificación en la terrible lesión sufrida. Vonn fue operada de urgencia la misma tarde del domingo, pocas horas después de su lesión, y el lunes por la mañana confirmaron una segunda operación. Ahora ha sido ella misma la que ha confirmado que ha vuelto a pasar por el quirófano y que podría no ser la última vez.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, que cuenta con millones de seguidores, y en la que también ha querido agradecer a todos las numerosas muestras de apoyo que ha tenido a lo largo de estos días tan duros para ella.

Tercera operación exitosa de Lindsey Vonn

"Hoy he tenido mi tercera operación y fue exitosa", indicaba antes que nada la veterana campeona de 41 años. "El éxito de hoy tiene un significado completamente diferente al que tenía hace unos días. Estoy progresando y aunque sea lento, sé que estaré bien", reconocía en referencia a las aspiraciones que tenía al llegar a los Juegos de Milano Cortina y cuáles son ahora mismo sus expectativas: salir bien de esta grave lesión.

A partir de ahí, una vez dada la información personal, quiso volcarse con todos los que le han apoyado y ayudado en este tiempo. "Agradecida por todo el increíble personal médico, amigos y familia que han estado a mi lado y el hermoso derramamiento de amor y apoyo de la gente alrededor del mundo", escribía Lindsey Vonn.

Así mismo, también se acordaba de sus compañeras, que han seguido cosechando éxitos -bronce en la combinada alpina- en este tiempo. "También, enormes felicitaciones a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animarme", concluía la esquiadora estadounidense, que ha publicado varias fotos de ella en la cama tras la operación y una de ellas con los muchos ramos de flores que le han enviado.