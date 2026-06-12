Del Nido Carrasco y José Ignacio Navarro, en directo | Presentación del nuevo director deportivo del Sevilla

El relevo de Antonio Cordón toma la palabra para aclarar en qué punto se encuentra la planificación de la próxima campaña, con varios fichajes ya cerrados. Junto a él, dará la cara el presidente, cuya salida volverá a ser reclamada por la afición en la manifestación del próximo 18 de junio

¡Muy buenos días! A las 10:30 horas dará comienzo la presentación oficial de José Ignacio Navarro, como nuevo director deportivo del Sevilla FC . El hispalense, que afronta el mayor reto de su carrera, toma el relevo de Antonio Cordón con un fichaje ya cerrado por él mismo (Jon Guridi) que se suma a las gestiones realizadas por su antecesor (Juan Iglesias, Sangante y Patrik Mercado). Por todo ello será cuestionado en una rueda de prensa en la que también dará la cara el presidente, José María del Nido Carrasco, que sigue estando en la picota por su gestión.

El actual director general deportivo del Espanyol, cansado de que le pregunten por el Sevilla FC, se ha referido en una entrevista en el diario As al nuevo responsable de la planificación nervionense. "Es una historia con dos partes muy bonitas, que han tenido momentos mágicos, entrañables y preciosos, pero que tiene que seguir cada uno por su lado. El Sevilla anunció nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro, que además trabajó conmigo varios años, al que le deseo toda la suerte del mundo" , señáló.

La comparecencia pública de Del Nido Carrasco coincide con la información adelantada por ESTADIO Deportivo sobre el nuevo comprador que ya han elegido los accionistas del club. En todo momento, el actual presidente se ha mantenido al margen de la venta, al disponer de pocas acciones a título personal, pero a buen seguro será cuestionado por la situación institucional de la entidad.

Una vez anunciados los fichajes de Jon Guridi y Juan Iglesias, el próximo en caer debe ser el central francés Arouna Sangante, que aterrizará también a coste cero tras acabar contrato con el Le Havre. Aunque Antonio Cordón ya lo dejó casi atado, el periodista Fabrizio Romano apunta que es ahora cuando se está cerca de rematar un acuerdo por cinco temporadas con el defensor galo.

Ya está José Ignacio Navarro en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ha posado ante los medios junto a Del Nido Carrasco y ya está listo para responder a las preguntas de los medios tras un breve resumen de su trayectoria por parte del club.

"Me gustaría agradecer al presidente y al consejo, también a mi familia que siempre me ha acompañado, a todos los compañeros que me han ayudado y unas palabras de cariño a Antonio Cordón, que hemos trabajado codo con codo en los 12 últimos años. Para mí es un motivo de orgullo ser director deportivo del Sevilla FC, considero que es una oportunidad, trabajaremos de la mejor manera posible para conseguir los objetivos y que no falte ese trabajo diario"

"A falta de oficialidad aún no es jugador del Sevilla. Es un nombre que está ahí, pero para que se dé tiene que cumplir una serie de condicionantes y ya veremos cuando llegue el momento, En este momento no es jugador del Sevilla".

"Nos tenemos que adaptar a la realidad económica de la entidad, que hay que cumplir la normativa de LaLiga. El presente del club, como el de otros muchos clubes, está condicionado por ello, y ya vimos que el año pasado se llegó con mucha dificultad para la inscripción de jugadores. Pero hay que trabajar, optimizar los recursos y armar una plantilla que nos ayude a alcanzar los objetivos"

"Entrar en nombres propios a 12 de junio... Son jugadores del Sevilla, la camiseta del Sevilla tiene un peso a la hora de llamar jugadores y ellos son futbolistas apetecibles en el mercado, muchos de ellos internacionales. Ahora estamos con intercambio de llamadas y ya veremos como queda la plantilla, queremos que sea un equipo con identidad, competitivo y que la afición esté contenta para tirar hacia delante".

"El tema de la venta no compete a mis funciones, lo tendrán que ver los máximos accionistas. Eso no depende de que el Sevilla pueda fichar o no, sino de nuestra capacidad para generar ese límite"

"Con Gudelj hemos llegado a un acuerdo para separar nuestros caminos y solo nos queda darle las gracias por todo lo que ha aportado y las puertas del Sevilla las tiene abiertas. Respecto a Alexis, estamos en conversaciones con su agente, la itención de ambas partes es llegar a un acuerdo y queremos darle lo máximo que el Sevilla puede darle en estos momentos."

"El míster está totalmente implicado en la planificación, hablamos varias veces al día, y ya sea jugadores nacionales o extranjeros, buscamos rendimiento, que aporta ilusión y los valores que necesitamos para solventar la situación que tenemos y conseguir el objetivo. ¿Cuál es? Ahora mismo es precipitado a 12 de junio, hay que tener los pies en el suelo, buscamos jugadores con hambre y a partir de ahí se establecerá el objetivo cuando acabe el mercado".

"Ha hecho una gran temporada con nosotros, pero tenemos que respetar su contrato con el Newcastle. La portería es una posición que tenemos que reforzar y ya a veremos lo que pasa en el mercado"

" Nos dimos un periodo de descanso tras acabar la temporada y son jugadores que tienen contrato en vigor y estamos trabajando tanto en entradas como en salidas. Nos perjudicaría habar de nombres propios a día de hoy"

"El objetivo es busca run equilibrio de jóvenes y veteranos, de jugadores que ayuden a elevar la calidad de la plantilla y nos de esa estabilidad deportiva y económica. Estamos en una fase de construcción del equipo. Hay posiciones donde necesitamos reforzar más el equipo, pero ya se verá durante el mercado"

"Tanto Pedrosa como Rafa Mir tienen una opción de compra el Elche hasta el 30 de junio y todavía no se han manifestado en ese sentido"

"Estamos orgullosos de que esté en el Mundial con Suiza, junto a Sow. Estamos en contacto con su agente, que tuvo un infortunio en un entrenamiento. A partir de ahí, tiene contrato en vigor, es jugador nuestro y ya veremos lo que puede pasar".

"Es una persona super implicada. nos está ayudando en este proceso de construcción de la plantilla porque luego va a ser el responsable de sacarle rendimiento. Él nos va marcando los perfiles que quiere y a partir de ahí se le dan varias alternativas y elegimos nosotros".

"Consideramos que José Ignacio es la persona idónea, tiene experiencia, conoce la casa y desearle toda la suerte del mundo porque será nuestras suerte. También quiero darle las gracias a Gudelj, se va uno de los jugadores más grandes de nuestra historia, con dos Europa League. y que ha ayudado tanto dentro como fuera del campo en estos años por mantener la categoría".

"Se pone fina una temporada dura, donde conseguimos el objetivo de la permanencia. Nos habría gustado no haber sufrido tanto, pero al final lo conseguimos. En los económico seguimos dando pasos para regenerar económicamente el club, siendo el que menos invirtió en fichajes".

"Desde que tomé posición del cargo en diciembre de 2023, yo he contratado a cuatro entrenadores y dos directores deportivos. Con respecto a la afición, respeto la opinión de todo el mundo, pero me vincula el pacto de socios de 2019 y el consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable que te amenacen de muerte de día y de noche, que hay un coche aparcado en tu puerta de noche, que ponen tu número de teléfono en internet... pero tengo claro que lo que estoy haciendo es necesario para mantener con vida al Sevilla FC, el día que considere lo contrario no me merecerá la pena".

"Con respecto a la manifestación, respeto la mayoría de la afición. Yo no he venido al fútbol a dar amigos, sino para dar los pasos que garanticen la continuidad del club. A mi también me gustaría tener 200 millones y poder fichar para aspirar a Europa. Pero tenemos que vender. Si hubiera tenido que escribir una carta de los Reyes Magos, esa no habría sido. Pero me vincula al club el pacto y la responsabilidad de que las medidas que se están tomando son necesarias para garantizar la supervivencia. ¿Si entraría mi padre por mí? Hay un pacto con cláusulas de confidencialidad desde 2029".

"No puedo ver el futuro. Con Sergio Ramos ya dije que me llamó en enero para volver al Sevilla y le dije que no habría sido oportuno mientras compraba el club., y el tiempo me ha demostrado que la decisión era acertada. Le tengo mucho cariño, pero nunca he estado en una reunión de venta. Han sido tres de las semanas más duras de mi vida mientras nos jugábamos la permanencia y luego los máximos accionistas se han manifestado es que van a tener en cuenta lo que consideren lo mejor para el Sevilla FC. Y mientras tanto, el consejo tiene que salir adelante. Como anécdota, me vi con unos representantes de Five Eleven Capital y me felicitaron por las medidas adoptadas"

"La deuda neta del Sevilla son 88 millones de euros. La cuenta de pérdidas y ganancias, cuando asumo la presidente, ha ido de 84, a 54 millones de euros y este años se va a mejorar. Con respecto a la tesorería, hay más de 50 millones en casa. y 104,3 millones de patrimonio punto neto a efectos de causa de disolución pero tenemos una problema de coste de límite de la plantilla y ahora mismo no podemos inscribir a Guridi ni Juan iglesias y debemos dinero de las inscripciones del año pasado. El problema está ahí. Si se hace una ampliación de capital y es uno de los motivos por los que los accionistas están trabajando en la venta. No se necesita para seguir adelante, pero si se realiza, habrá una plantilla más cara y en teoría más buena. Pero no vamos a llorar ni a poner excusas, sino que vamos a trabajar para tener un equipo competitivo y mantener la categoría"

"Los accionistas ya han hecho un comunicado de que estamos en un periodo transitorio y mientras dure eso trabajaremos, y cuando se venda me iré. Sergio Ramos si se ofrece nuevo ya hemos dicho que tenemos siete centrales, así que de momento no es una opción. Ya veremos con qué armas económicas tenemos, de momento ya nos hemos adelantado dos fichajes a coste cero".

"El pacto tiene cláusulas de confidencialidad, es que no le puedo decir otra cosa. Estoy en el club porque me respalda el capital social y por responsabilidad. Es la pregunta que le puedo dar. Hay un proceso de venta del club y el consejo que va gestionar mientras tanto el club es el actual y el presidente soy yo"

"Los accionistas confían al igual que LaLiga y los posibles compradores. La hoja de ruta es la que hay que seguir. Mientras no subsanemos esos errores económicos que nos penalizan con jugadores de contratos de Champions, pues seguiremos compitiendo en las mismas circunstancias. Por suerte esos contratos acaban en 2027 y entonces se podrán confeccionar plantillas de entre 80 y 120 millones de euros. Es la hoja de ruta a seguir, ya sea conmigo o con Pepito Pérez. Nuestra realidad económica es la que es"

"Yo por el bien del Sevilla me sentaría con cualquiera, también con Del Nido Benavente. Con respecto al comunicado por todos los máximos accionistas, yo no tengo nada que opinar"

"Mientras siga siendo presidente del Sevilla hasta que se produzca la venta, me voy a sentar en el palco dentro y fuera, como siempre. Respeto a la afición y le doy las gracias por ayudar al equipo. Si no me sintiera con fuerzas no estaría aquí".

"Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía nos han dado permiso para seguir construyendo el nuevo estadio, pero ya veremos si esa decisión nos corresponde a nosotros o a unos nuevos dueños".

"El día que se vendan los paquetes mayoritarios, me iré a mi casa como he venido. Si sentiré alivio o no, no puedo saberlo"

Yo siempre he dicho que he echado la culpa a otras personas. Yo llevo 19 años en el club y estuvimos 10 temporadas en competiciones europeas. El Sevilla pasa de ingresar 260 millones a 110. Como preveíamos que eso podía pasar suscribimos esos créditos, pero es que es complicado. Al final, haces una estructura confirme a los ingresos que tienes, no se hacen proyectos de un año. Entonces, tamos tomando las medidas para mejorar esa situación u garantizar el futuro".

Hasta aquí la presentación de José Ignacio Navarro como director deportivo y la comparecencia de Del Nido Carrasco, que ha dado mucho que hablar. Pueden seguir informados en ESTADIO Deportivo. ¡Hasta la próxima!

Al finalizar la rueda de prensa, también ha habido el abrazo prometido por Del Nido Carrasco a nuestro compañero Alejandro Sáez, de ESTADIO Deportivo, que lanzó varias preguntas sobre su posible marcha al presidente.

Mientras trata de buscar una solución a su inquietante situación institucional, que debe conducir al desembarco de un nuevo dueño tras la frustrada venta a Sergio Ramos, al Sevilla FC no le queda más remedio que ponerse en marcha para preparar la próxima campaña. Así, una vez enterrada la oferta del camero, en el Sánchez-Pizjuán se han puesto manos a la obra para tratar de dar pasos en un verano que se presume de nuevo muy complicado, dadas las dificultades económicas del club.

Antes de hacer las maletas, Antonio Cordón dejó cerrados los fichajes a coste cero de Juan Iglesias, ya oficial, y Arouna Sangante, que debe ser el próximo en ser anunciado. Además, se llegó a un principio de acuerdo por Patrik Mercado, que Independiente del Valle quiere hacer valer a toda costa pese a la grave lesión del centrocampista ecuatoriano. Pero el director deportivo extremeño ya es historia y ha llegado el momento de poner nombre y rostro a quien ha tomado el relevo: José Ignacio Navarro, quien ya ha cerrado también su primera incorporación con la llegada de Jon Guridi.

Sin cambio a la vista en la presidencia

Así, este viernes, a las 10:30 horas, tendrá lugar la presentación oficial del nuevo responsable de la planificación sevillista. Y junto a él, además, comparecerá públicamente José María del Nido Carrasco, que dará de este modo la cara tras bastante tiempo callado. El actual máximo mandatario se ha mantenido al margen en las negociaciones para la venta del club, al disponer de un número muy bajo de acciones. Pero a día de hoy, resulta complicado atisbar un cambio en el sillón presidencial.

Ningún aficionado comulga con él y su nombre volverá a estar en boca de todos en la manifestación convocada para el próximo 18 de junio. También dentro del propio Sevilla FC es cuestionado por casi todo su equipo de trabajo, por lo que su crédito está completamente agotado tras su nefasta gestión. Pero resulta complicado que exista un relevo, pues el pacto firmado por los grandes accionistas obliga a que el presidente sea una persona designada por las acciones de su padre, Del Nido Benavente, quien lleva años reclamando un sitio que el resto no le dará.

Las tareas más urgentes en la planificación del Sevilla FC

Tras los mencionados refuerzos que ya están cerrados, lo más urgente es el fichaje de un portero, siendo Diego Conde el gran favorito tras las salidas de Vachodimos y Nyland. Además, un verano más, tocará buscar plusvalías mediante traspasos, con piezas como Agoumé, Rubén Vargas o Akor Adams como las más cotizadas del plantel, sin olvidar a los canteranos Kike Salas, Juanlu o Carmona. Dependiendo de las salidas habrá que cubrir los huecos, estando también pendiente de cerrarse las renovaciones de Oso y Castrín, así como negociar la posible continuidad de Alexis Sánchez, una vez que ya se ha confirmado el adiós de Nemanja Gudelj.

En cuanto a caras nuevas, para el centro del campo también se tantea el nombre Pablo Martínez, que acaba contrato con el Levante y cuenta con más ofertas de Primera división. Su gran aval es Luis García Plaza, que ya lo tuvo a sus órdenes en el conjunto granota, confirmándose así que el técnico madrileño está teniendo mucho peso en la planificación, consensuando con el nuevo director deportivo los pasos a dar.

¿Quién es José Ignacio Navarro?

Hay mucho trabajo por delante y José Ignacio Navarro es el hombre elegido para ello. Desde luego, conoce bien la casa, pues el sevillano ya trabajó en la dirección deportiva nervionense entre 2005 y 2014, bajo el paraguas de Monchi. Fue entonces cuando decidió unir su carrera a la de Antonio Cordón, ejerciendo de scouting en el Villarreal hasta 2017 y pasando también por el Hope Football Group como Chief Scout antes de recalar en el Real Betis. En el club verdiblanco estuvo entre 2020 y 2023, llegando a ser secretario técnico. Y tras pasar por el Olympiacos, regresó el pasado verano a Nervión. Ahora, a sus 44 años, afronta el reto más exigente de su carrera, debiendo definir también su equipo de trabajo.