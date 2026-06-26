Objetivo, recuperar la Bombonera: el Sevilla FC pone a la venta las entradas de todos los partidos de la temporada 2026/2027
El club nervionense se ha propuesto recuperar el ambiente en un estadio muy apagado en los últimos años por culpa de la fractura social, de la crisis institucional y de la deriva deportiva. En la pasada 2025/2026, el Ramón Sánchez-Pizjuán sólo pudo ser el séptimo estadio con más asistencia total y se colocó entre los seis peores en cuanto a porcentaje de ocupación
El Sevilla FC sigue con los preparativos de la temporada 2026/2027. Después de lanzar bajo el lema 'Nervión, corazón de Sevilla' una campaña de abonos que arrancó el pasado 15 de junio con un periodo de renovaciones que se extiende hasta el próximo 2 de julio y con feroces críticas de los peñistas, el club blanquirrojo ha puesto a la venta desde este mismo viernes las entradas para todos los partidos que el equipo dirigido por Luis García Plaza disputará como local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
El papel que la afición tuvo en la recta final de la temporada 25/26 fue esencial: de los cuatro partidos con más aforo de la pasada campaña están los tres últimos, con el sevillismo llevando el volandas al equipo hacia una salvación que se había puesto muy complicada. No obstante, el récord de este curso son las 41.040 personas que se dieron cita en Nervión para ver la goleada que el Sevilla FC propinó al FC Barcelona (4-1) el pasado 5 de octubre de 2025.
No se volvió a superar la barrera de los 40.000 hasta el duelo frente a la Real Sociedad (1-0) del 4 de mayo y hasta la intrascedente derrota contra el Real Madrid (0-1) del 17 de mayo. Así, con un total de 690.069 espectadores en toda la 25/26, el Sevilla FC tiene el séptimo registro de asistencia en LaLiga EA Sports y ha caído hasta el decimocuarto puesto en la clasificación del grado de ocupación de los asientos (sólo un 83,6 %). El objetivo está muy claro: recuperar la Bombonera de Nervión y buscar la reconciliación con un público hastiado.
El Sevilla ha habilitado este viernes una venta rápida a la espera del calendario y de los abonos
"Una vez conocidos los 19 rivales que visitarán Nervión el próximo curso tras confirmarse los ascensos del RC Deportivo de La Coruña, el Real Racing Club de Santander y el Málaga CF, el área social de la entidad ya ha activado la venta de localidades de todos los partidos de la temporada. El Sevilla FC vuelve a ser el primer club en poner a la venta las localidades de todos los partidos hasta final de temporada, siendo un club pionero en LaLiga a la hora de realizar la distribución y venta de entradas de forma tan anticipada", destaca el club en un comunicado en el que explica que los interesados pueden adquirir su localidad en el enlace 'https://entradas.sevillafc.es/?_gl=1'.
En el apartado de 'Entradas', el usuario encuentra un carrusel con todos los encuentros del Sevilla FC, que de momento aparecen por orden alfabético. "De momento, las entradas se puede adquirir por categorías de precios y zonas del estadio pero sin la ubicación exacta a la espera de concluir la campaña de abonos y de discernir qué asientos estarán libres en cada parte del Ramón Sánchez-Pizjuán tras los procesos de renovación, cambios de localidad y nuevas altas", detallan desde el club, añadiendo que, una vez que se sepa el calendario (se sortea este próximo 30 de junio) y acabe el plazo para abonarse, "todos los socios tendrán disponible una preventa exclusiva".
Los partidos como local del Sevilla FC en LaLiga EA Sports 25/26
- 25/08/25 | Sevilla 1-2 Getafe CF | 36.697 espectadores
- 12/09/25 | Sevilla 2-2 Elche CF | 37.331 espectadores
- 23/09/25 | Sevilla 1-2 Villarreal CF | 38.145 espectadores
- 05/10/25 | Sevilla 4-1 FC Barcelona | 41.040 espectadores
- 18/10/25 | Sevilla 1-3 RCD Mallorca | 37.008 espectadores
- 08/11/25 | Sevilla 1-0 CA Osasuna | 35.169 espectadores
- 30/11/25 | Sevilla 0-2 Real Betis Balompié | 42.580 espectadores
- 14/12/25 | Sevilla 4-0 Real Oviedo | 32.885 espectadores
- 04/01/26 | Sevilla 0-3 Levante UD | 25.303 espectadores
- 12/01/26 | Sevilla 0-1 RC Celta de Vigo | 31.383 espectadores
- 24/01/26 | Sevilla 2-1 Athletic Club | 34.642 espectadores
- 08/02/26 | Sevilla 1-1 Girona FC | 30.384 espectadores
- 14/02/26 | Sevilla 1-1 Deportivo Alavés | 32.846 espectadores
- 08/03/26 | Sevilla 1-1 Rayo Vallecano | 37.178 espectadores
- 21/03/26 | Sevilla 0-2 Valencia CF | 35.031 espectadores
- 11/04/26 | Sevilla 2-1 Atlético de Madrid | 29.723 espectadores
- 04/05/26 | Sevilla 1-0 Real Sociedad | 40.792 espectadores
- 09/05/26 | Sevilla 2-1 RCD Espanyol | 39.086 espectadores
- 17/05/26 | Sevilla 0-1 Real Madrid CF | 40.845 espectadores
Total: 19 partidos - 690.069 espectadores - Media de 36.319 - 83,6 % de ocupación
Número total de espectadores por estadio en la 25/26
- Santiago Bernabéu (Real Madrid): 1.359.426
- Metropolitano (Atlético de Madrid): 1.156.254
- Estadio La Cartuja (Real Betis): 1.091.110
- San Mamés (Athletic Club): 903.920
- Mestalla (Valencia CF): 849.282
- Camp Nou (FC Barcelona): 856.873.
- Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla FC): 690.069
- Anoeta (Real Sociedad): 554.634.
- RCDE Stadium (RCD Espanyol): 544.271
- Martínez Valero (Elche CF): 502.248
Porcentaje de ocupación de los estadios de LaLiga EA Sports en la 25/26
El dato sale directo de la sección "Estadísticas Asistencias", que usa los aforos oficiales que declara cada club a LALIGA.
- Real Madrid - 99,2%
- Real Betis - 95,7%
- Athletic - 95,1%
- Atlético - 94,8%
- Celta - 93,4%
- Osasuna - 92,8%
- Real Sociedad - 91,5%
- Espanyol - 89,9%
- Rayo Vallecano - 89,2%
- Villarreal - 88,7%
- Barcelona - 87,3%
- Getafe - 85,9%
- Valencia - 84,1%
- SEVILLA FC - 83,6%
- Alavés - 81,2%
- Mallorca - 79,8%
- Girona - 78,5%
- Elche - 77,3%
- Levante - 75,4%
- Oviedo - 72,6%