Objetivo, recuperar la Bombonera: el Sevilla FC pone a la venta las entradas de todos los partidos de la temporada 2026/2027

El club nervionense se ha propuesto recuperar el ambiente en un estadio muy apagado en los últimos años por culpa de la fractura social, de la crisis institucional y de la deriva deportiva. En la pasada 2025/2026, el Ramón Sánchez-Pizjuán sólo pudo ser el séptimo estadio con más asistencia total y se colocó entre los seis peores en cuanto a porcentaje de ocupación

El Sevilla FC sigue con los preparativos de la temporada 2026/2027. Después de lanzar bajo el lema 'Nervión, corazón de Sevilla' una campaña de abonos que arrancó el pasado 15 de junio con un periodo de renovaciones que se extiende hasta el próximo 2 de julio y con feroces críticas de los peñistas, el club blanquirrojo ha puesto a la venta desde este mismo viernes las entradas para todos los partidos que el equipo dirigido por Luis García Plaza disputará como local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El papel que la afición tuvo en la recta final de la temporada 25/26 fue esencial: de los cuatro partidos con más aforo de la pasada campaña están los tres últimos, con el sevillismo llevando el volandas al equipo hacia una salvación que se había puesto muy complicada. No obstante, el récord de este curso son las 41.040 personas que se dieron cita en Nervión para ver la goleada que el Sevilla FC propinó al FC Barcelona (4-1) el pasado 5 de octubre de 2025.

No se volvió a superar la barrera de los 40.000 hasta el duelo frente a la Real Sociedad (1-0) del 4 de mayo y hasta la intrascedente derrota contra el Real Madrid (0-1) del 17 de mayo. Así, con un total de 690.069 espectadores en toda la 25/26, el Sevilla FC tiene el séptimo registro de asistencia en LaLiga EA Sports y ha caído hasta el decimocuarto puesto en la clasificación del grado de ocupación de los asientos (sólo un 83,6 %). El objetivo está muy claro: recuperar la Bombonera de Nervión y buscar la reconciliación con un público hastiado.

El Sevilla ha habilitado este viernes una venta rápida a la espera del calendario y de los abonos

"Una vez conocidos los 19 rivales que visitarán Nervión el próximo curso tras confirmarse los ascensos del RC Deportivo de La Coruña, el Real Racing Club de Santander y el Málaga CF, el área social de la entidad ya ha activado la venta de localidades de todos los partidos de la temporada. El Sevilla FC vuelve a ser el primer club en poner a la venta las localidades de todos los partidos hasta final de temporada, siendo un club pionero en LaLiga a la hora de realizar la distribución y venta de entradas de forma tan anticipada", destaca el club en un comunicado en el que explica que los interesados pueden adquirir su localidad en el enlace 'https://entradas.sevillafc.es/?_gl=1'.

En el apartado de 'Entradas', el usuario encuentra un carrusel con todos los encuentros del Sevilla FC, que de momento aparecen por orden alfabético. "De momento, las entradas se puede adquirir por categorías de precios y zonas del estadio pero sin la ubicación exacta a la espera de concluir la campaña de abonos y de discernir qué asientos estarán libres en cada parte del Ramón Sánchez-Pizjuán tras los procesos de renovación, cambios de localidad y nuevas altas", detallan desde el club, añadiendo que, una vez que se sepa el calendario (se sortea este próximo 30 de junio) y acabe el plazo para abonarse, "todos los socios tendrán disponible una preventa exclusiva".

Los partidos como local del Sevilla FC en LaLiga EA Sports 25/26

25/08/25 | Sevilla 1-2 Getafe CF | 36.697 espectadores 12/09/25 | Sevilla 2-2 Elche CF | 37.331 espectadores 23/09/25 | Sevilla 1-2 Villarreal CF | 38.145 espectadores 05/10/25 | Sevilla 4-1 FC Barcelona | 41.040 espectadores 18/10/25 | Sevilla 1-3 RCD Mallorca | 37.008 espectadores 08/11/25 | Sevilla 1-0 CA Osasuna | 35.169 espectadores 30/11/25 | Sevilla 0-2 Real Betis Balompié | 42.580 espectadores 14/12/25 | Sevilla 4-0 Real Oviedo | 32.885 espectadores 04/01/26 | Sevilla 0-3 Levante UD | 25.303 espectadores 12/01/26 | Sevilla 0-1 RC Celta de Vigo | 31.383 espectadores 24/01/26 | Sevilla 2-1 Athletic Club | 34.642 espectadores 08/02/26 | Sevilla 1-1 Girona FC | 30.384 espectadores 14/02/26 | Sevilla 1-1 Deportivo Alavés | 32.846 espectadores 08/03/26 | Sevilla 1-1 Rayo Vallecano | 37.178 espectadores 21/03/26 | Sevilla 0-2 Valencia CF | 35.031 espectadores 11/04/26 | Sevilla 2-1 Atlético de Madrid | 29.723 espectadores 04/05/26 | Sevilla 1-0 Real Sociedad | 40.792 espectadores 09/05/26 | Sevilla 2-1 RCD Espanyol | 39.086 espectadores 17/05/26 | Sevilla 0-1 Real Madrid CF | 40.845 espectadores

Total: 19 partidos - 690.069 espectadores - Media de 36.319 - 83,6 % de ocupación

Número total de espectadores por estadio en la 25/26

Santiago Bernabéu (Real Madrid): 1.359.426 Metropolitano (Atlético de Madrid): 1.156.254 Estadio La Cartuja (Real Betis): 1.091.110 San Mamés (Athletic Club): 903.920 Mestalla (Valencia CF): 849.282 Camp Nou (FC Barcelona): 856.873. Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla FC): 690.069 Anoeta (Real Sociedad): 554.634. RCDE Stadium (RCD Espanyol): 544.271 Martínez Valero (Elche CF): 502.248

Porcentaje de ocupación de los estadios de LaLiga EA Sports en la 25/26

El dato sale directo de la sección "Estadísticas Asistencias", que usa los aforos oficiales que declara cada club a LALIGA.