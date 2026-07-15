El estreno de Iñigo Pérez contra el Benfica podrá verse en directo por televisión

El amistoso que abre la pretemporada del Villarreal será retransmitido por GOL TV; el duelo ante el Benfica permitirá ver por primera vez al equipo en acción del nuevo entrenador, con Mikautadze y Gerard Moreno como grandes reclamos, el posible regreso de Juan Foyth tras su larga lesión, el regreso de Carlos Romero y la incógnita en la portería y los canteranos

El nuevo Villarreal se estrena ante sus aficionados y podrá seguirse en vivo en España. Tal y como había dejado entrever el propio club amarillo, este primer encuentro de preparación podrá verse en televisión. El primer amistoso de la pretemporada, que enfrentará al conjunto amarillo con el Benfica el próximo viernes 17 de julio a las 20:45 horas en el Estadio Algarve de Faro, será retransmitido en directo por GOL Televisión, una excelente noticia para una afición que podrá seguir desde casa la puesta en escena del proyecto de Íñigo Pérez.

El encuentro servirá para empezar a responder a las numerosas de las incógnitas que rodean al nuevo Villarreal. Será el estreno del técnico navarro, el reestreno con la camiseta amarilla del único fichaje hasta el momento, Carlos Romero, y la primera oportunidad para comprobar las ideas futbolísticas del entrenador ante un rival de máxima exigencia. No en vano, el Benfica es uno de los habituales de la Liga de Campeones.

Se espera con ansia este encuentro puesto que se verá la primera alineación de Iñigo Pérez, sus primeras decisiones y las sensaciones más pioneras de un proyecto que despierta una enorme expectación en la localidad castellonense. El nuevo 'Submarino' empieza a navegar.

Primer ensayo aún con muchas bajas

Pese a la ilusión por volver a ver al Villarreal en funcionamiento, Iñigo Pérez todavía está todavía lejos de poder disponer de todos sus efectivos. Los internacionales Alex Freeman, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Nicolas Pépé, Renato Veiga y Logan Costa continúan disfrutando de sus vacaciones después de disputar el Mundial y no viajarán a Portugal.

Se trata de ausencias importantes que obligarán al técnico a tirar de muchos jugadores del filial para completar la convocatoria y ofrecerán una oportunidad inesperada a varios jóvenes que buscan hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo. Aun así, el Villarreal presentará un equipo con numerosos atractivos.

Mikautadze, Gerard Moreno y la posible vuelta de Foyth

Uno de los grandes focos de atención estará centrado en Georges Mikautadze. El delantero georgiano, máximo goleador del equipo, no ha disputado el Mundial y podrá disputar sus primeros minutos con la camiseta amarilla en su segunda temporada en el club para seguir recordando las cualidades que llevaron al Villarreal a apostar tan fuerte por su incorporación el pasado verano.

Junto a él también estarán futbolistas importantes como Gerard Moreno, llamado a volver a liderar el proyecto ofensivo del equipo, además de otros pesos pesados de la plantilla que ya acumulan varios días de entrenamiento como Ayoze Pérez, Alberto Moleiro, Santiago Mouriño, Pau Navarro -recién renovado hasta 2031-, Santi Comesaña o Sergi Cardona.

Otro de los atractivos será Juan Foyth. El defensa argentino podría reaparecer sobre el césped después de una larga lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante muchos meses. Si finalmente dispone de minutos y deja definitivamente atrás la rotura que sufrió en el tendón de Aquiles, será una de las noticias más positivas del estreno de la pretemporada.

Como única cara nueva, Carlos Romero se destaca como el hombre a seguir del partido porque serán sus primeros minutos con la elástica amarilla tras sus dos temporadas de cesión en el Espanyol.

La primera gran decisión de Íñigo

Más allá del sistema o de las automatizaciones ofensivas, existe una incógnita que despierta enorme interés entre los aficionados. ¿Quién será el primer portero elegido por Iñigo Pérez? El técnico tiene disponibles a Arnau Tenas, Diego Conde y Luiz Júnior, tres guardametas que parten, a priori, con opciones de luchar por la titularidad durante toda la temporada. Su primera decisión con el meta titular es importante.

Aunque un amistoso no marcará la jerarquía definitiva, la primera decisión del entrenador encierra cierta expectación puesto que será la primera pista sobre sus intenciones con la portería, una de las demarcaciones con mayor competencia dentro de la plantilla.

La cantera vuelve a escena

Otro de los grandes alicientes será comprobar qué protagonismo concede Iñigo Pérez a los jóvenes de Miralcamp. Las numerosas ausencias obligan al entrenador a completar el grupo con varios futbolistas del filial, algunos de ellos llamados a tener presencia habitual durante el curso.

Los focos apuntan especialmente hacia Carlos Macià, considerado una de las mayores joyas de la cantera y uno de los candidatos más firmes para promocionar al primer equipo. También podrían tener minutos Dani Requena, Pau Cabanes, Alassane Diatta, Cheikh Thiam, Nizar, Moussa Diallo o Lautaro Spatz, todos ellos inmersos en una pretemporada que puede cambiar el rumbo de sus carreras.

En cambio, habrá que esperar un poco más para ver en acción a Hugo López. El reciente campeón de Europa Sub-19 con España todavía disfruta de sus vacaciones tras el torneo continental y se incorporará más adelante a la disciplina amarilla, aunque el club confía en que sea uno de los grandes protagonistas del verano.

Una pretemporada con aroma a Champions

El Benfica será únicamente la primera piedra de toque de una preparación diseñada para elevar el nivel competitivo desde el primer día. Por delante, un total de siete amistosos.

Tras el compromiso de Faro llegarán los amistosos frente al PSV Eindhoven, la participación en la Como Cup en la que se medirá a tres rivales (AlUla SC, Como 1907 y un tercer adversario aún por determinar), el derbi ante el Levante y el exigente cierre de pretemporada frente al Galatasaray en Estambul.