Salah-Eddine, nueva opción confirmada para reforzar el carril zurdo del Betis

Fuentes del club confirman a ESTADIO Deportivo que el internacional marroquí es una de los nombres en la agenda para la banda izquierda, mientras que en Italia hablan de contactos en los últimos días y su entorno, de avances desmentidos en La Palmera

Manu Fajardo maneja numerosos nombres para la prioridad de remodelar nuevamente el carril zurdo y mantiene varios frentes abiertos tras haber establecido ya contactos para conocer su situación.

Entre ellos, aparece un nombre que ha irrumpido en las ultimas horas y que se encuentra dentro de la agenda de Manu Fajardo, tal y como confirman a ESTADIO Deportivo fuentes del club heliopolitano.

Se trata del Anass Salah-Eddine, carrilero de 24 años que milita en la Roma, jugó cedido el curso pasado en el PSV Eindhoven y que, a día de hoy, disputa el Mundial con la selección de Marruecos. Ayer disfrutó de quince minutos en el triunfo por penaltis en los dieciseisavos de final contra Países Bajos, mientras que en la fase de grupos salió titular contra Haití y participó contra Brasil.

El Betis confirma el interés y su entorno habla de avances

Así las cosas, el medio italiano Il Tempo afirma el Betis mantiene contactos con la Roma desde hace unos días para conseguir la cesión del lateral marroquí, con posible opción de compra, mientras que su entorno desliza que se han producido avances para alcanzar un acuerdo.

Fuentes internas de la entidad verdiblanca admiten a ESTADIO Deportivo que se trata de un nombre que se encuentra sobre la mesa para potenciar el carril zurdo, pero matizan que no se ha avanzado al respecto al día de hoy, tal y como señalan en Italia y el círculo del lateral.

Con un valor de mercado de 12 millones de euros, Salah-Eddine jugó a préstamo el curso pasado en el PSV, en el que disputó un total de 1.630 minutos repartido en 25 partidos, con el saldo de una asistencia. La Copa de África, lesiones puntuales y una sanción de dos partidos limitó su participación, pero casi siempre que estuvo disponible partió como titular, principalmente en el primer tramo de la pretemporada para después ir perdiendo un ápice de protagonismo.

La Roma lo ha situado en la rampa de salida mientras disputa el Mundial

Al concluir el préstamo, el carrilero ha vuelto a la Roma con pocas opciones de hacerse un hueco, por lo que el club capitalino le ha situado en la rampa de salida y está abierto a una nueva cesión, fórmula que habría puesto sobre la mesa en Heliópolis para iniciar la remodelación del carril zurdo.

Cape apuntar que en febrero de 2025, la Roma pagó 8,5 millones al Twente neerlandés para hacerse con los servicios del futbolista marroquí.

Salah-Eddine es un fijo en las convocatorias de Marruecos y ya suma 12 partidos jugados, cuatro en la Copa África y tres en el Mundial, lo que le permite mantener cartel internacional y abre la puerta a una revalorización si continúa con minutos en la cita norteamericana.