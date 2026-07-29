El Athletic Club cierra el fichaje del prometedor Darlington Osuchukwu para Lezama

El cancerbero de 17 años llega procedente de la cantera del Manchester United y firma hasta junio de 2029. El propio jugador ha publicado en redes una imagen donde se le ve firmando su nuevo contrato y también posando en San Mamés

El Athletic Club sigue trabajando en una ilusionante temporada con la llegada de Edin Terzic como técnico al primer equipo en sustitución de Ernesto Valverde. Pero mientras los mayores trabajan para estar a tope de cara al arranque liguero, en San Mamés también sigue habiendo movimientos para alimentar a Lezama. El último llega para reforzar una posición que históricamente ha dado grandes resultados al Athletic Club como es la portería.

Darlington Osuchukwu, guardameta nacido en Murcia hace 17 años y que a través de una foto en su perfil de Instagram ha confirmado lo que era todo un secreto a voces. Darlington es el nuevo fichaje del Athletic Club para su cantera y lo hace tras desvincularse días atrás del Manchester United, donde había muchas esperanzas en que se convirtiera en el nuevo Van der Sar, mítico portero que defendió durante varias campañas la portería del cuadro inglés y que nació en Países Bajos.

Darlington Osuchukwu, el fichaje del Athletic Club para el futuro de la portería

Darlington Osuchukwu, de padres nigerianos y nacido en Murcia, trabajó en las categorías inferiores de Osasuna y en el Gazte Berriak de Ansoaín. Fue en 2020 cuando junto a sus progenitores puso rumbo a Inglaterra. Las evoluciones de Darlington Osuchukwu, además de por el Athletic Club, eran seguidas por equipos como Lille, Anderlecht, Dortmund o Copenhaguen.

El buen nivel de Darlington Osuchukwu también le ha permitido defender la portería de la Selección española sub 17, algo de lo que presume en su Instagram, donde también ha publicado la imagen en la que se le ve firmando su nuevo contrato con el Athletic Club hasta 2029. Darlington Osuchukwu aparece también junto a su familia y posando en San Mamés, donde quién sabe si en unos años está jugando defendiendo los colores del Athletic Club.

La publicación de Darlington Osuchukwu está acompañado de un mensaje que da buena muestra de la ilusión que el joven de 17 años tiene por llegar al cuadro vasco: "Me siento profundamente honrado y orgulloso de comenzar esta nueva etapa con el Athletic Club, un club con una rica tradición y valores. Quiero agradecer a mi familia por su amor y apoyo durante todo este camino. Nada de esto habría sido posible sin ellos. Esto es solo el comienzo. Aupa Athletic".

El Athletic Club, una fuente incesante de grandes porteros

El paso de Darlington Osuchukwu para fichar por el Athletic Club no es desde luego un movimiento en falso. El Athletic Club es uno de los equipos que más puede presumir de contar en su historia con grandes guardametas. Desde los más actuales como Unai Simón, recientemente campeón del mundo con España, Kepa Arrizabalaga, y Álex Remiro (actualmente en la Real Sociedad), hasta otros históricos como Iribar o Zubizarreta. Por tanto, la decisión de Darlington Osuchukwu es sin duda pensando en su futuro y en porqué no, ser uno de esos históricos el día de mañana.