El Athletic Club, víctima de su propia medicina con Adu Ares y Javi Martón

Adu Ares y Javi Martón, ambos con pasado en el cuadro de San Mamés, firmaron los dos primeros goles en contra para los leones en lo que va de pretemporada

El Athletic Club tiene una de las canteras mas prolíferas de España y prácticamente de toda Europa. Lezama es mundialmente conocido y precisamente por esto, Edin Terzic ha decidido dar un giro de 180 grados a las 'costumbres' que tenía con el Dortmund. El técnico alemán ha apostado por una pretemporada cerca de casa para conocer a fondo la idiosincrasia del Atletic Club.

Esa idiosincrasia la conocen a la perfección dos jugadores que hoy en día no militan en el Athletic Club pero que se formaron en la cantera de Lezama e incluso llegaron a debutar con el primer equipo vasco. Hablamos de Adu Ares y de Javi Martón, que el pasado sábado se convirtieron en los dos primeros jugadores que le marcan al Athletic de Edin Terzic en pretemporada.

El Athletic Club sufre con sus ex en el primer tropiezo de Terzic

Hasta antes de medirse al Eibar, el Athletic Club tenía una trayectoria inmaculada en lo que iba de pretemporada con tres triunfos en sendos partidos. Los de Edin Terzic habían vencido con claridad a Derio (0-3), Leioa (0-11) y Sestao River (0-2).

En el primer duelo con un equipo de categoría profesional como es el Eibar de Segunda división, los de Terzic empataron a dos en un duelo en el que los leones fueron por detrás en el marcador desde el comienzo y solo lograron empatar en los instantes finales del duelo gracias al tanto de Berchiche.

Adu Ares y Javi Martón demuestran su calidad ante el Athletic Club

El Athletic se medía a un Eibar que contaba con jugadores con pasado en el cuadro de San Mamés como Adu Ares y Javi Martón. El primero, después de debutar en la 2022/23 y tener una gran proyección, salió cedido en la 2024/25 al Real Zaragoza. En La Romareda no consiguió brillar y apenas marcó dos goles en Segunda división. Con la finalización de su contrato en el Athletic Club a la vuelta de la esquina, desde San Mamés optaron por no renovarlo.

Fue ahí donde Adu Ares firmó por el Eibar como agente libre el pasado verano y a las órdenes de Beñat San José firmó nuevamente dos dianas y una asistencia. Adu Ares llevaba sin marcar desde el pasado mes de marzo cuando firmó uno de los tres tantos de los armeros ante el Cádiz.

El caso de Javi Martón es ciertamente diferente al de su compañero Adu Ares ya que el delantero de 27 años se formó en la cantera de la Real Sociedad y fue en el verano de 2023, cuando quedó libre de los donostiarras para firmar por el Athletic. En San Mamés no encontró su sitio ya que encadenó dos cesiones, primero al Mirandés y luego al Albacete. El pasado verano el Eibar se hizo con sus servicios y se reveló a base de goles, concretamente 14 en Segunda división.