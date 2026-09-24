Jonmi Magunagoitia y la ilusión del Eibar: "Quería disfrutar esto y quería intentar ayudar al club a volver a Primera división"

El portero, de 26 años, se ha establecido como titular indiscutible en el equipo armero que ha comenzado muy bien la temporada, ya que es segundo en la clasificación. A pesar de ello, la SD Eibar mantiene la cautela aunque no renuncia a luchar por el ascenso a Primera división

La SD Eibar no ha podido comenzar mejor la temporada ya que suma un total de 15 puntos en los primeros 6 partidos de Segunda división, cinco victorias por una sola derrota. En el club armero se ha disparado la ilusión ya que se ha colocado en la segunda posición y se sueña con subir, y por tanto, regresar a la Primera división si bien es cierto la cautela es máxima tal y como ha expresado su portero Jonmi Magunagoitia.

Jonmi Magunagoitia se ha mostrado feliz ante los medios de comunicación. "La sonrisa va más por el momento del equipo, está claro. Pero también es especial lo que dices. Creo que nunca había conseguido mantener la portería a cero en cuatro jornadas consecutivas. También es un hito personal que me guardo para mí. Lo normal es lo otro, que encajes goles en los partidos. Me acuerdo de que el otro día, cuando nos metieron el gol, Unai vino y me pidió perdón porque le había pegado y había cambiado la trayectoria; y le dije: '¿Perdón? Si te tengo que dar yo a ti las gracias por todos los tiros que me evitas por partido'. Pero sí, estamos en ese momento de solidez defensiva como equipo y creo que es algo muy positivo que luego nos ayuda a sacar los partidos adelante".

El portero, de 26 años, ha desvelado que una de las claves de este buen inicio de temporada de la SD Eibar es el buen ambiente que hay dentro del vestuario. "La clave está en el vestuario, porque tenemos un grupo humano muy bueno y todos nos llevamos fenomenal entre todos, tanto dentro del vestuario como fuera de él. El que juega está bien; el que no juega está mejor. Vienes a ver un entrenamiento postpartido y el que no ha jugado está para jugar el fin de semana. Es una competencia constante, sana. Eso al final hace que, cuando llega el fin de semana, juegue quien juegue, el nivel de competición sea muy alto".

Con sólo cuatro goles recibidos ha recibido la SD Eibar en este comienzo de temporada, pero Jonmi Magunagoitia ha dado el mérito a todo el equipo. "Es responsabilidad de todo el equipo. Es cierto que hemos encajado solo un gol, pero gran parte de ese mérito es del equipo: de todos los tiros que se tapan, de todas las ocasiones que se evitan, de todos los centros que no se llegan a centrar, de los balones que se despejan. Creo que es algo colectivo y de lo que personalmente te ves beneficiado como portero, porque los números están ahí. Pero creo que es cosa de todos y no es algo que sea cuestión de un portero".

Jonmi Magunagoitia ha explicado que está implicado con la SD Eibar y hay mucha ilusión por conseguir el ascenso a Primera división. "Las instalaciones que tenemos aquí son una gozada. Lo que ha hecho el club para que estemos todos aquí bien y podamos sacar nuestro máximo potencial es un esfuerzo increíble al que tenemos que dar valor. Y tenía claro que yo quería vivir esto, quería disfrutar esto y quería intentar ayudar al club a volver a Primera división".

Por último, se ha mostrado contento por la puntuación obtenida por el equipo armero en las primeras seis jornadas de Segunda división. "La verdad es que son muchos puntos para llevar solo seis jornadas, pero no pensamos en nada más. Pensamos en intentar conseguir la sexta victoria consecutiva este fin de semana. Luego, ya a preparar la siguiente semana".