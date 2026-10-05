Problemón para el Celta con Starfelt perdiendo a otro central

El central del Celta se lesionó durante el duelo de Suecia ante Bosnia y Herzegovina y las pruebas médicas han confirmado una rotura en el muslo derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de seis semanas

El Celta recibe un nuevo golpe en forma de lesión. Carl Starfelt estará alrededor de seis semanas de baja después de que las pruebas médicas realizadas a su regreso a Vigo confirmasen la gravedad del problema sufrido durante el último compromiso de Suecia. El central tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 31 del encuentro ante Bosnia y Herzegovina y ya se había marchado de la concentración de su selección para comenzar su recuperación con el conjunto celeste.

La resonancia realizada al futbolista ha desvelado una rotura fibrilar en el área miotendinosa del músculo semimembranoso, con afectación en el tendón proximal del muslo derecho. El Celta ha informado de que Starfelt inicia ahora el tratamiento correspondiente y que el periodo estimado de recuperación se sitúa en torno a las seis semanas.

El percance se produjo durante el empate entre Bosnia y Suecia. Starfelt intentó alcanzar un balón y, de inmediato, se llevó la mano a la parte posterior del muslo. El gesto del defensa ya hacía presagiar que podía tratarse de un problema importante. Graham Potter, seleccionador sueco, tampoco ocultó su preocupación después del encuentro: "No tiene buena pinta".

Un nuevo problema para Claudio Giráldez

La baja llega en un momento especialmente incómodo para el Celta. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez afronta ahora un tramo cargado de partidos y tendrá que hacerlo con una pieza menos en el centro de la defensa. Starfelt había participado esta temporada en tres partidos de Liga, dos de ellos como titular, acumulando 218 minutos y anotando un gol ante la Real Sociedad. También disputó los 90 minutos del estreno europeo del Celta frente al Omonia.Su ausencia se suma además a una enfermería que ya estaba generando preocupación en Vigo. Sebastián Cáceres regresó de la concentración de Uruguay con una pubalgia, mientras que Miguel Román permanece de baja después de pasar por el quirófano y Jones El-Abdellaoui también continúa apartado. Iago Aspas, por su parte, encara la fase final de su recuperación de una lesión muscular.

El llamado 'virus FIFA' vuelve así a dejar consecuencias en el Celta. De los internacionales desplazados durante este parón, Starfelt y Cáceres han terminado regresando antes de tiempo por problemas físicos, mientras que Ionut Radu también tuvo molestias en el hombro aunque su situación no reviste gravedad.

Un calendario que aprieta al Celta

La lesión de Starfelt llega, además, justo antes de un tramo de máxima exigencia. El Celta tiene por delante compromisos ante Elche, Juventus, Alavés, Celtic, Betis, Salamanca, Rayo Vallecano, Union Saint-Gilloise y Levante antes de visitar al Real Madrid el 22 de noviembre. Si se cumplen los plazos previstos, el central sueco podría reaparecer precisamente alrededor de ese encuentro ante el conjunto madridista, aunque su evolución marcará los tiempos definitivos.

El Celta pierde así durante varias semanas a uno de sus defensas con más experiencia en un momento en el que Giráldez tendrá que exprimir al máximo los recursos disponibles. Para Starfelt, además, vuelve a aparecer una lesión cuando intentaba recuperar continuidad después de un último año marcado por los problemas físicos. El central ya sufrió una hernia discal que le apartó durante buena parte del tramo final de la pasada temporada. Ahora toca volver a empezar. Y el Celta tendrá que hacerlo sin uno de sus centrales durante un mes y medio.