Terzic celebra la incorporación de dos 'fichajes' para su causa: "Muy contentos"

El entrenador del Athletic recupera importantes efectivos tras el parón con la buena noticia de la vuelta de Dani Vivian y el buen rendimiento de Alejandro Rego, dos futbolistas que amplían las alternativas del técnico alemán para afrontar el regreso a la competición

El Athletic afrontará el regreso de LaLiga con una buena noticia en forma de recuperación. Dani Vivian volvió a disputar minutos en la Euskal Herria Txapela ante la Real Sociedad después de haberse perdido tanto la pretemporada como el inicio de la competición por una lesión muscular.

El central gasteiztarra saltó al terreno de juego en la segunda parte y completó sus primeros minutos del curso. Una noticia especialmente celebrada por Edin Terzic, que ha seguido de cerca su evolución durante las últimas semanas. "Lo más importante es verle de vuelta porque es un jugador importante. Lleva mucho tiempo trabajando, para todos es una alegría verle de vuelta. En cuanto a la actuación, ha ganado todos los duelos, así que contentos porque sabemos que Vivian es un jugador que nos da eso, contentos con él", explicó el técnico alemán después del encuentro.

Los médicos le dieron por fin permiso para jugar entre 15 y 20 minutos y Terzic le dio entrada para que comience a recuperar sensaciones. "Creo que ganó todos los duelos. No perdió ni un solo duelo y por eso Dani Vivian es tan importante para nosotros", resumió.

Terzic también puso en valor el complicado proceso que ha atravesado el futbolista para volver a ponerse a disposición del equipo. "Estamos muy contentos de que esté de vuelta con nosotros. Ha sido un periodo muy largo en el que ha sufrido con dolor y ahora lleva un par de semanas trabajando y entrenando sobre el césped sin dolor. Nosotros, como cuerpo técnico, hemos disfrutado teniéndolo de vuelta y creo que él ha disfrutado volviendo a estar sobre el césped porque ha trabajado muchísimo durante los últimos meses para estar preparado".

Rego gana enteros en los planes del técnico

El otro nombre propio es Alejandro Rego, que aprovechó el encuentro ante la Real Sociedad para disputar los 90 minutos. El centrocampista, que todavía no había tenido minutos oficiales con Terzic antes del parón, ofreció además una versión polivalente al actuar como central.

El entrenador rojiblanco considera precisamente esa capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones como una de sus principales virtudes. "Esto era muy importante para nosotros y, además, tenemos una plantilla muy amplia, tenemos muchísimas opciones en la posición de mediocentro y también entre los centrales. Así que, en su caso, es como un híbrido. A mí me gusta mucho cuando juega como central y tiene el juego de cara porque tiene buen sentido del tiempo, tiene buen pase y en la salida de balón no creo que cambiara demasiado. Ganó buenos duelos por arriba, ganó buenos duelos por abajo y creo que es capaz de jugar en ambas posiciones".

Terzic quiso dejar bien claro que no contempla a Rego únicamente como una alternativa para una posición concreta, sino como un futbolista capaz de ofrecer soluciones en dos demarcaciones diferentes.

La segunda pretemporada del Athletic

De esta forma, la vuelta de Vivian y las buenas sensaciones ofrecidas por Rego permiten al técnico ampliar sus recursos justo cuando el Athletic encara nuevamente la competición oficial.

El técnico del Athletic ha utilizado estas semanas sin competición oficial para combinar la recuperación física de sus futbolistas con una nueva puesta a punto. "Consideramos esto como una segunda pretemporada, porque ha sido un periodo bastante largo y algunos jugadores regresaron después de lesiones", explicó Terzić.

La planificación rojiblanca ha incluido sesiones de trabajo físico, encuentros internos con jugadores de la cantera y también el amistoso disputado ante la Real Sociedad en Anoeta, un duelo que ambos clubes pactaron para aprovechar este parón entre septiembre y octubre, en lugar de celebrarlo durante la habitual pretemporada estival.

Con todavía una semana por delante antes del regreso de LaLiga, el Athletic centrará ahora sus esfuerzos en reincorporar a los internacionales y afinar todos los detalles para la vuelta a la competición. El objetivo de Terzic es que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles al próximo compromiso liguero en Vallecas ante el Rayo el próximo sábado 10 de octubre.