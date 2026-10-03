Sebastián Cáceres, lesionado: el Celta ya conoce el alcance de su problema

El central uruguayo ha regresado a Vigo tras abandonar la concentración de su selección y queda pendiente de evolución aunque se espera que pueda estar ante el Elche

El Celta ya conoce el diagnóstico de Sebastián Cáceres. El central uruguayo sufre una pubalgia, según ha confirmado el conjunto vigués después de las pruebas médicas realizadas tras su regreso de la concentración con Uruguay.

El defensa tuvo que abandonar la concentración de su selección después de sufrir molestias en la zona del pubis. Cáceres no participó en los amistosos ante Japón y Corea del Sur y regresó a Vigo para ser sometido a una valoración médica que finalmente ha confirmado el alcance de su problema.

El parte médico sitúa el inicio de las molestias en el 28 de septiembre, fecha en la que el futbolista quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante Corea del Sur. Días antes ya se había quedado sin disputar el partido frente a Japón, aunque en aquella ocasión sí estuvo en el banquillo, por lo que se entiende que la lesión no existía entonces.

El Celta, de momento, no ha establecido un periodo concreto de baja. Cáceres realiza tratamiento de fisioterapia y ha comenzado a trabajar de manera individual, con la intención de acelerar su recuperación y evitar que las molestias vayan a más.

¿Cuánto tiempo puede estar fuera?

La pubalgia es una lesión especialmente delicada porque el tiempo de recuperación depende en buena medida de la evolución de las molestias y de la respuesta al tratamiento. No existe, por tanto, un plazo estándar que permita asegurar cuándo estará nuevamente disponible.

En el caso de Cáceres, las primeras informaciones procedentes del Celta apuntan a un escenario relativamente optimista. El club confía en que pueda tratarse de un problema de pocos días y no descarta su presencia ante el Elche, dentro de unos diez días, cuando regrese LaLiga después del parón internacional.

La gestión inicial encaja con este planteamiento. El futbolista no está apartado completamente de la actividad, pero sí ha dejado el trabajo colectivo para realizar ejercicios individualizados y fisioterapia. Si las molestias remiten, podría incorporarse progresivamente al grupo antes de ese encuentro.

La cautela será, en cualquier caso, fundamental. Las molestias en el pubis pueden agravarse si se fuerza demasiado pronto, especialmente en un futbolista que acaba de incorporarse a un nuevo equipo y necesita adaptarse todavía a las exigencias competitivas.

Dos partidos y dos titularidades

La lesión llega justo cuando Cáceres comenzaba a adquirir un protagonismo real en Vigo. El internacional uruguayo aterrizó en el Celta prácticamente sobre la bocina del mercado de fichajes procedente del América de México y necesitó muy poco tiempo para entrar en los planes de Claudio Giráldez.

Su debut se produjo como titular ante el Málaga. El central disputó los 90 minutos y repitió una semana después frente al Racing de Santander, completando nuevamente el encuentro.

En apenas dos jornadas, Cáceres había demostrado que podía convertirse en una alternativa de garantías para el técnico celeste. Su experiencia y jerarquía aportan recursos a una defensa en la que Yoel Lago y Marcos Alonso han sido hasta ahora dos de los futbolistas más utilizados.

El Celta cruza los dedos

Por ahora, su caso no apunta necesariamente a una ausencia prolongada. Cierto es que la confirmación de la pubalgia obliga a extremar las precauciones, pero el hecho de que el club haya optado por trabajo individual y no haya establecido un periodo de baja deja abierta la puerta a una rápida recuperación.

En cualquier caso, los próximos días serán determinantes. Si responde bien al tratamiento y puede aumentar progresivamente las cargas de trabajo, Cáceres podría llegar a tiempo para Elche. En caso contrario, el Celta deberá evitar cualquier riesgo con un futbolista que acaba de incorporarse y que está llamado a tener un papel importante durante la temporada.