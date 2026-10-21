El celta descarta un delantero para enero

Marco Garcés, director de fútbol del club vigués, asegura que el fichaje de un '9' "no es algo en lo que pensemos" porque a comienzos de año Borja Iglesias estará recuperado de su lesión

El Celta de Vigo no ha comenzado la temporada como esperaba, cambiando la forma de jugar de cursos anteriores y con algunos problemas en la delantera, donde han estado lesionados Iago Aspas, quien afronta su última temporada como futbolista, y Borja Iglesias. Ante ese panorama, el club gallego seguía de cerca a Ousmane Camara como posible opción para el próximo mercado de invierno, algo que ahora ha quedado descartado, al menos a priori.

Marco Garcés, director de fútbol del Celta y máximo responsable de los fichajes, atendió a los medios antes del partido europeo ante el Celtic en Glasgow. El mexicano descartó cualquier incorporación para la punta del ataque en enero por las lesiones que está padeciendo Borja Iglesias, ya que "en esa época ya estará plenamente disponible" y fichar un '9' es algo que ahora mismo no están pensando desde la dirección deportiva.

El director deportivo del Celta sí que se mostró bastante preocupado por los problemas que está teniendo el plantel con las lesiones, limitando mucho los jugadores disponibles con los que puede contar Claudio Giráldez. "Es verdad que es un problema. Lo hablaba con Andújar (preparador físico) que estamos en una disponibilidad de un 86% más o menos y la temporada pasada siempre estuvimos por encima del 90%. Es un problema endémico del fútbol actual que ahora nos está golpeando", afirmó Garcés.

Europa, totalmente distinto a LaLiga

Marco Garcés tiene claro que la Europa League no tiene nada que ver con LaLiga EA Sports, puesto que "una es para disfrutar y la otra para sufrir". De hecho, el Celta no ha sumado ni un solo punto en las dos primeras jornadas de la fase de liga, por lo que sumar en Escocia ante el Celtic, "un equipo pensado para ganarlo todo y que no está en un buen momento", es vital si quiere tener oportunidades de superar esta ronda. En este aspecto, el mexicano aseguró no estar preocupado por los resultados europeos conseguidos hasta la fecha; aunque el equipo haya subido posiciones en LaLiga, cree que "nos da una tranquilidad y poder encarar el partido con una cierta holgura".

Nuevos consejeros que inyectan capital por valor de 10 millones de euros

El costarricense José Maroto se presentó en la Junta de Accionistas del Celta como nuevo accionista del club. El empresario dijo conocer a la familia Mouriño desde hace varios años, afirmando que les une "esa visión de proyecto basado en la competitividad, pero con una visión muy clara de acercarnos a la sociedad con esos pilares: el deportivo, el de la infraestructura y el de tener a la comunidad muy cerca".

Soñemos juntos con cosas tan grandes como las que se vienen haciendo y tal vez mejores", añadió el nuevo consejero, que aseguró que llega con intención de acudir a esta ampliación de capital, de 10 millones de euros, y que le verán "mucho" por Vigo