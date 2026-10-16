Javier Aguirre rompe una tradición histórica del Valencia en Mestalla

Javier Aguirre cambiará una tradición histórica del Valencia en Mestalla al ocupar el banquillo de la derecha, en lugar del izquierdo, reservado habitualmente al entrenador local. Una preferencia personal que el técnico mexicano ya trasladó a su anterior etapa en el Mallorca

Javier Aguirre no solo afronta el reto de cambiar la dinámica deportiva del Valencia, sino que también dejará su huella en una de las costumbres más arraigadas de Mestalla. El entrenador mexicano ha solicitado al club ocupar el banquillo situado a la derecha del túnel de vestuarios, rompiendo así con una tradición histórica que ha acompañado al conjunto valencianista durante más de un siglo. La modificación se estrenará este sábado ante el Athletic Club, en el primer partido del técnico como local al frente del equipo.

La decisión responde a una preferencia personal de Aguirre, que ya pidió un cambio similar durante su etapa en el Mallorca. Aunque se desconoce el motivo exacto por el que prefiere sentarse en ese lado, el técnico mantiene esta costumbre en su nueva aventura en el fútbol español.

Un cambio que rompe con más de cien años de historia

Hasta la llegada de Aguirre, los entrenadores del Valencia se habían sentado tradicionalmente en el banquillo de la izquierda del túnel de vestuarios, junto al vestuario local. Una disposición que se había mantenido desde los primeros años de Mestalla y que ahora cambiará con la petición del nuevo técnico.

El movimiento llama especialmente la atención porque se producirá en la última temporada prevista del Valencia en su estadio centenario, antes del traslado al Nou Mestalla, proyectado para el verano de 2027. De esta manera, una costumbre histórica se modificará precisamente en el tramo final de la etapa del equipo en su actual casa. El cambio no implica diferencias entre ambos espacios, ya que los dos banquillos cuentan con características similares. La principal novedad estará en la ubicación del cuerpo técnico y de los suplentes, que pasarán a ocupar el lado contrario al que los aficionados valencianistas estaban acostumbrados a ver durante décadas.

Aguirre ya lo hizo en el Mallorca

La decisión del entrenador mexicano no es nueva. Durante su etapa en el Mallorca, Aguirre también solicitó que el banquillo local se situara a la derecha del túnel de vestuarios, una preferencia que ahora ha vuelto a plantear en Valencia.

Esta particularidad se suma a las costumbres con las que el técnico ha llegado a Mestalla, donde tratará de conseguir una reacción deportiva en una temporada complicada para el conjunto blanquinegro. Tras debutar con un empate frente al Racing de Santander, el mexicano afrontará ante el Athletic su primera cita en casa, con el objetivo de empezar a cambiar la dinámica del equipo.

El estreno del nuevo banquillo será así una de las curiosidades de un partido importante para el Valencia. Más allá de lo que suceda sobre el césped, Aguirre ya habrá introducido una modificación visible en Mestalla, una elección personal que rompe con la tradición del club y que ya había puesto en práctica durante su anterior etapa en España.