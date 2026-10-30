Así queda la clasificación de la Euroliga tras el triunfo del Barcelona y las derrotas de Valencia y Baskonia en la jornada 9

El Barcelona se impuso en un duelo de poder a poder ante el Valencia Basket que se decantó por solo cuatro puntos de diferencia. El Besiktas fue le único equipo en los siete choques disputados este viernes que venció a domicilio

Jornada muy intensa esta novena en la Euroliga, con siete partidos en los que se enfrentaron, Dubai y Hapoel Tel Aviv, Anadoli Efes y Panathinaikos, Zalgiris Kaunas y Partizan, Asvel Basket y Baskonia, Olympiacos y Olimpia Milano, Barcelona y Valencia Basket y Virtus Bolonia y Besiktas.

El Barcelona se impone al Valencia Basket

La irrupción final del base Justin Robinson, que anotó 9 de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, decantó este viernes el duelo de poder a poder entre el Barça y el Valencia Basket, que sentenció una canasta del escolta Darío Brizuela a falta de seis segundos (98-94). Los azulgranas arrancaron como un tiro, con cinco triples sin fallo (19-11, min.5), pero los taronja igualaron pronto el partido, que de ahí en adelante discurrió con alternancias en el marcador y mínimas ventajas, principalmente para el conjunto catalán.

El escolta Armoni Brooks (26 puntos) y el rebote ofensivo (14) fueron los principales argumentos de un Valencia Basket que peleó por la victoria hasta el final, pero sucumbió por poco ante un Barça en el que el alero Joel Parra (19 puntos, 5 triples), el escolta Kevin Punter (18) y Brizuela (15) secundaron a Robinson en ataque.

El Baskonia cae en la cancha del Asvel Basket

El Asvel Villeurbanne sepultó este viernes al Kosner Baskonia a base de triples, 94-79, en un partido de Euroliga que dominó desde el primer cuarto y acabó con 12 lanzamientos lejanos anotados y grandes porcentajes sobre una mala defensa azulgrana. El ritmo y la energía de los galos fueron clave, además de la anotación de Tyty Washington y Patty Mills.

Kenneth Faried fue el mejor de los vitorianos en su mejor partido con la camiseta baskonista. Fue el jugador más constante y acabó 29 créditos de valoración en un equipo que sigue sin ganar con Velimir Perasovic en el banquillo. Los triples ayudaron al conjunto galo a seguir el ritmo anotador de Baskonia, que logró correr después de varias defensas acertadas.

Resultados actualizados de la jornada 9 de la Euroliga

Dubai 97-83 Hapoel Tel Aviv

Anadolu Efes 83-68 Panathinaikos

Zalgiris Kaunas 87-80 Partizan

Asvel Basket 94-79 Baskonia

Olympiacos 84-78 Olimpia Milano

Barcelona 98-94 Valencia Basket

Virtus Bolonia 101-103 Beşiktaş

Clasificación actualizada de la Euroliga tras la jornada 9

El Panathinaikos, a pesar de la derrota contra el Anadolu Efes, sigue como líder gracias a sus siete triunfos. Le siguen Olympiacos, Estrella Roja y Real Madrid, el primero de los españoles que es seguido por el Valencia Basket. El Barcelona es octavo y por detrás, el Baskonia cierra la clasificación con solo un triunfo en nueve partidos.