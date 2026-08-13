La justicia suiza absuelve definitivamente a Luis Rubiales tras la denuncia de Javier Tebas

La justicia suiza ha dado la razón a Luis Rubiales y ha cerrado definitivamente el procedimiento iniciado por Javier Tebas en 2019. El expresidente de la RFEF queda absuelto y el presidente de LaLiga deberá asumir los costes del proceso

La justicia suiza ha cerrado definitivamente el caso que enfrentaba a Luis Rubiales contra Javier Tebas desde el 2019. El Tribunal Federal Supremo de Suiza ha rechazado el recurso presentado por el presidente de LaLiga y mantiene la absolución del expresidente de la RFEF, poniendo así punto y final a un proceso que se ha prolongado durante siete años.

La denuncia se originó por una supuesta grabación realizada por Rubiales durante una reunión con miembros de la UEFA. Tebas sostuvo que aquella conversación había sido registrada sin el consentimiento de los participantes, dando pie a un procedimiento judicial que ahora queda definitivamente resuelto a favor del que fuera máximo responsable del fútbol español.

El caso ya había dado un primer giro favorable para Rubiales el pasado 17 de febrero, cuando el Tribunal de Apelación Penal declaró su inocencia respecto a las acusaciones relacionadas con aquellas grabaciones. Pero Tebas decidió recurrir aquella resolución, sin embargo, el Tribunal Federal Supremo de Suiza terminó rechazando su recurso y confirmando la decisión anterior.

La sentencia definitiva estaba fechada el 29 de julio y, además de mantener la absolución de Rubiales, también confirma que Javier Tebas deberá hacerse cargo del pago de las costas ocasionadas durante el procedimiento judicial.

Rubiales celebra el final de un proceso

La resolución ha sido recibida con satisfacción por Luis Rubiales, que ha reaccionado a la decisión en declaraciones a EFE. El expresidente de la RFEF ha asegurado estar “muy contento, al ser ya definitiva” y considera que el fallo supone “hacer justicia tras siete años”.

Este cierre de procedimiento significa para él una oportunidad para defenderse de las acusaciones que ha recibido durante este tiempo. Rubiales ha acusado a Tebas de haber buscado “permanentemente la erosión” de su imagen “con falsedades”. Además, ha criticado que, según su versión, habría contado para ello con el apoyo de determinados medios de comunicación cuyos intereses serían “muy distintos a la verdad y el rigor”.

El expresidente federativo también ha querido poner el foco en su actuación durante todo el procedimiento. Rubiales ha defendido que su comportamiento fue legal y ha vuelto a insistir en su inocencia frente a unas acusaciones que, según asegura, tanto él como las personas de su equipo han tenido que soportar durante estos años.

“Seguiré luchando para que se haga justicia”

Para Rubiales, la decisión del máximo tribunal suizo supone un respaldo a la versión que ha mantenido desde el inicio de este caso. Pero pese a esto, Rubiales no da por terminada su intención de defenderse públicamente de las acusaciones que ha recibido durante los últimos años. “Seguiré luchando para que se haga justicia”, ha afirmado el motrileño tras conocer el contenido del fallo.